Di Euronews

Il capo della Polizia di Rockford ha dichiarato che il responsabile è stato arrestato ed è sotto interrogatorio. Non sono ancora stati resi noti i motivi del gesto

Quattro persone sono state uccise e cinque ferite nel nord dell'Illinois, negli Stati Uniti, dove un uomo di 22 anni armato di coltello ha aggredito i passanti senza un'apparente ragione.

Secondo il capo della polizia di Rockford, Carla Redd, il sospetto è in custodia ed è stato interrogato mercoledì pomeriggio dopo il gesto.

"Al momento non abbiamo un movente chiaro su cosa abbia spinto questo individuo a commettere un crimine così efferato", ha dichiarato Redd ai giornalisti. Non tutte le vittime avrebbero ferite da taglio, tra i feriti uno è in gravi condizioni.