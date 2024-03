Di Euronews

Almeno tre i morti nella sparatoria avvenuta a Falls Township, vicino a Filadelfia in Pennsylvania. Il presunto killer è un uomo di 26 anni, Andre Gordon

PUBBLICITÀ

Sono almeno tre i morti nella sparatoria avvenuta a Falls Township, vicino a Filadelfia in Pennsylvania.

Il presunto killer, identificato in un uomo di 26 anni, Andre Gordon, si è chiuso in casa con un numero non precisato di ostaggi, che sono stati evacuati. L'uomo è ancora barricato.

Il giovane avrebbe aperto il fuoco in tre diverse aree e poi è fuggito a bordo di un’auto rubata.

La polizia di Falls Township dice che gli agenti sono stati chiamati poco prima delle 9 del mattino per indagare su una sparatoria segnalata a Viewpoint Lane a Levittown.Le autorità sostengono che Gordon, che era alla guida di un veicolo rubato, ha esploso dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di due persone che vivevano nella residenza.

Dopo la sparatoria, Gordon si è spostato a Edgewood Lane, dove ha freddato un'altra persona e ha poi rapinato un automobilista, minacciandolo con la pistola nel parcheggio di un Dollar General su Bristol Pike a Morrisville. Secondo la polizia, il conducente non è rimasto ferito.

La polizia di Falls Township ha dichiarato di ritenere che Gordon conoscesse tutte le vittime, tranne l'autista.