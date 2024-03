Il presidente bielorusso Lukashenko ha smentito la versione del suo omologo russo Vladimir Putin, secondo cui gli attentatori della Crocus city hall erano diretti in Ucraina. Minsk riferisce che inizialmente i terroristi erano in fuga verso la Bielorussia. Isw: "Fallimento dell'intelligence russa"

Il presidente russo Vladimir Putin e altri alti funzionari del Cremlino sembrano avere difficoltà a mantenere una linea retorica coerente sull'attacco alla Crocus City Hall. Secondo quanto afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) questo sembra indicare che "il Cremlino non ha ancora capito come conciliare le sue operazioni di informazione con la realtà dei suoi fallimenti nell'ambito dell'intelligence e delle forze dell'ordine".

Lukashenko smentisce Putin: "Terroristi diretti in Bielorussia non in Ucraina"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che inizialmente gli attentatori della Crocus City Hall erano fuggiti verso la Bielorussia e non verso l'Ucraina, minando direttamente la narrazione del Cremlino sul coinvolgimento dell'Ucraina.

Il filmato geolocalizzato del 23 marzo mostra il personale russo che cattura i quattro aggressori in un'area forestale lungo l'autostrada E101, a circa 20 chilometri a sud est della città di Bryansk. Il luogo di cattura è a circa 95 chilometri dal confine ucraino più vicino, o a 130 chilometri dal punto in cui l'autostrada attraversa l'Ucraina. Questo punto dista circa 124 chilometri dal confine bielorusso e circa 25 chilometri dall'autostrada A-240 che porta a Gomel, in Bielorussia.

La dichiarazione di Lukashenko sull'attivazione del personale bielorusso suggerisce uno scenario in cui gli attentatori stavano inizialmente viaggiando lungo questa autostrada verso la Bielorussia, ma hanno visto posti di blocco o altri deterrenti e hanno spostato la loro rotta verso est, attraverso strade forestali, fino alla strada E101.

Lukashenko ha pochissime motivazioni per mentire sui fatti dell'attacco in questo modo, afferma l'Isw.

Mentre le affermazioni di Minsk sovvertono la narrazione del Cremlino, riducono anche la propria vulnerabilità alle eventuali pressioni del Cremlino sull'utilizzo di informazioni non pubbliche sui piani di fuga originali degli aggressori.