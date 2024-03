L'ecocidio: il triste legame che unisce Ucraina e Vanuatu

Di Maksym Popov, Ambassador Odo Tevi

Per molti aspetti, Vanuatu e l'Ucraina non potrebbero essere più diverse. Vanuatu è una nazione insulare nell'Oceano Pacifico meridionale, con solo 12mila chilometri quadrati di terra sopra le onde. L'Ucraina si trova sul Mar Nero, nell'Europa orientale, con una superficie di oltre 600mila chilometri quadrati. I quasi 44 milioni di abitanti dell'Ucraina sono più di 137 volte i 320mila di Vanuatu, per lo più indigeni e melanesiani.

Il clima tropicale di Vanuatu ospita una fauna e una flora adatte a giornate calde e umide. Tra gli animali simbolo vi sono il lorichetto arcobaleno, il dugongo amante della barriera corallina e la volpe volante gigante, divoratrice di mango. L'Ucraina ospita due catene montuose che ospitano lupi, cavalli selvatici e falchi.

Pur dovendo affrontare sfide quotidiane molto diverse, i nostri Paesi condividono una parentela per una minaccia cruciale. La natura e la fauna selvatica di Vanuatu e dell'Ucraina rischiano la catastrofe a causa di sviluppi che i nostri Paesi non hanno causato e che nessuno dei due può combattere da solo.

Cosa sta succedendo a Vanuatu?

Vanuatu è uno dei Paesi più vulnerabili al mondo per quanto riguarda il clima e i disastri naturali. L'anno scorso è stato colpito da due uragani di categoria 4 nel giro di tre giorni. Storicamente, si sarebbe potuto dare la colpa alla sfortuna, ma oggi sappiamo che i danni provocati al nostro clima ci espongono a un rischio molto maggiore di disastri provocati dall'uomo come questi.

Oltre alla rapida comparsa di venti e tempeste, i cambiamenti climatici stanno causando l'acidificazione delle nostre acque, che sta uccidendo le barriere coralline e la vita marina che da esse dipende. Con l'inquietante innalzamento del livello del mare, l'acqua dolce del nostro sottosuolo si sta l'inquietante, minacciando cibo e acqua.

Le perdite e i danni climatici subiti dalla popolazione di Vanuatu stanno devastando l'economia della nostra isola, minando i diritti umani, decimando gli ecosistemi della barriera corallina, sommergendo il nostro territorio e portando via le vite e i mezzi di sussistenza della nostra gente

Un uomo taglia il tronco di un albero abbattuto a Port Vila, Vanuatu, nel marzo del 2023 Matt Hardwick/Australian Broadcasting Corp.

Non sorprende che Vanuatu sia un Paese a emissioni nette di CO2 negative, con meno dello 0,0016% delle emissioni globali. Eppure le perdite e i danni attribuibili al riscaldamento globale subiti dalla popolazione di Vanuatu stanno devastando l'economia dell'isola, minando i diritti umani, decimando gli ecosistemi della barriera corallina, sommergendo il nostro territorio e distruggendo le vite e i mezzi di sussistenza della nostra gente.

Allo stesso modo, nessuno può scambiare i danni arrecati agli ecosistemi dell'Ucraina per casi di sfortuna. Ma nella giustificata protesta contro le atrocità che sono state inflitte al popolo ucraino, un elemento che spesso viene trascurato è relativo a ciò che è stato fatto all'ambiente.

Ricordate Nova Kakhovka?

Ora però la situazione sta diventando molto più difficile da ignorare. La distruzione della diga di Nova Kakhovka nel giugno 2023 ha causato un innegabile ecocidio, un disastro ecologico che si estende ben oltre i confini dell'Ucraina e avrà effetti duraturi sull'intera regione del Mar Nero. L'inondazione si aggiunge alla contaminazione chimica di migliaia di ettari di terreno e al massacro di migliaia di animali come terribile tributo ambientale dell'invasione russa.

Ma c'è un cambiamento globale che può aiutare concretamente a proteggere i nostri Paesi, gli ecosistemi vitali del resto del mondo e tutti noi che dipendiamo da essi, per garantire che si trattino i danni ambientali con la serietà necessaria

Le inondazioni provocate dal crollo della diga di Nova Kakhovka Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

In anni passati, avremmo liquidato i problemi di Vanuatu e dell'Ucraina come questioni lontane che richiedono soluzioni molto diverse. Ma c'è un cambiamento globale che può aiutare concretamente a proteggere i nostri Paesi, gli ecosistemi vitali del resto del mondo e tutti noi che dipendiamo da essi, per garantire che si trattino i danni ambientali con la serietà necessaria.

Sia l'Ucraina che Vanuatu hanno usato la loro autorità e i loro legami internazionali per sostenere l'introduzione del crimine di ecocidio.

Vogliamo che i colpevoli di ecocidio siano processati

L'ecocidio è il reato che consiste nel causare consapevolmente danni gravi e diffusi o a lungo termine agli ecosistemi. E riguarda quelli provocati da Stati, aziende e individui, sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

Nel 2019, Vanuatu è stata la prima nazione sovrana a chiedere di riconoscere il crimine di ecocidio in occasione dell'assemblea annuale della Corte penale internazionale.

Adottando un approccio che riconosca i danni ambientali gravi e diffusi o a lungo termine, possiamo costruire un quadro completo e duraturo per garantire che i responsabili di casi di ecocidio possano essere assicurati alla giustizia ovunque essi si verifichino

I danni provocati dal crollo della diga di Nova Kakhovka AP Photo/Mstyslav Chernov

Vanuatu ha tutto da perdere se il mondo non riuscirà a sostenere e rafforzare il diritto internazionale in materia di clima e sostenibilità ambientale e sta chiedendo un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia per chiarire gli obblighi legali degli Stati in materia di cambiamenti climatici, guidando al contempo lo sviluppo di un nuovo Trattato sulla non proliferazione dei combustibili fossili per incamminarci sulla strada di una giusta ed equa transizione verso le energie rinnovabili.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel frattempo, ha nominato esplicitamente l'ecocidio nella sua "formula di pace" in dieci punti, annunciata al vertice del G20 del 2022 e sostenuta esplicitamente dai Paesi membri del Consiglio d'Europa. Questo mese, l'ufficio del procuratore generale ha avviato il primo procedimento formale per ecocidio a livello nazionale contro i membri della leadership militare russa.

È una questione fondamentale per entrambi i Paesi, per quanto diversi

Adottando un approccio che riconosca i danni ambientali gravi e diffusi o a lungo termine, possiamo costruire un quadro completo e duraturo per garantire che i responsabili di casi di ecocidio possano essere assicurati alla giustizia ovunque essi si verifichino. Ciò garantirà che nessun danno sfugga alle maglie della magistratura a causa di difficoltà nel definire cosa possa essere considerato ecocidio o confusione sui contesti a cui si applica la normativa.

Vanuatu e l'Ucraina sono uniti nella richiesta di una legge che si applichi a tutti i danni ambientali, ovunque e in qualsiasi momento. In questo modo si potranno dissuadere i grandi inquinatori dall'adottare comportamenti distruttivi e si garantirà che coloro che la fanno possano essere assicurati alla giustizia.

Per entrambi i Paesi, si tratta di una questione fondamentale. Le popolazioni dell'Ucraina e di Vanuatu provano un immenso dolore per la distruzione che le circonda e devono affrontare il difficile compito di resistere e ricostruire. Tuttavia, lavorando insieme per promuovere l'introduzione di un quadro globale che ispiri la salvaguardia dell'ambiente, possiamo creare un sistema che superi i nostri confini, per dare al Pianeta la protezione di cui ha bisogno e alle persone il diritto a un ambiente sano.

Sebbene i nostri Paesi debbano affrontare sfide molto diverse, siamo uniti non solo tra di noi, ma anche con tutti gli altri Paesi che hanno affrontato sfide simili, nella necessità di trovare una soluzione globale e duratura. Esortiamo pertanto tutti i governi a intraprendere un'azione tempestiva e decisiva a livello nazionale, regionale e internazionale per mettere in atto un nuovo quadro di diritto penale.

Maksym Popov è Consigliere del Procuratore generale dell'Ucraina dall'ottobre 2022, mentre Sua Eccellenza l'Ambasciatore Odo Tevi è Rappresentante permanente della Repubblica di Vanuatu presso le Nazioni Unite dal 2014.

