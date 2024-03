I volontari di Social rights Ireland hanno chiesto al governo irlandese di intervenire e trovare una sistemazione a duecento richiedenti asilo che da settimane vivono in tenda in condizioni igenico-sanitarie critiche

Le autorità irlandesi stanno facendo fatica a gestire l'accoglienza dei migranti da quando negli ultimi anni il Paese è stato investito da un maggior flusso di domande d'asilo.

Nel 2023 circa tredicimila persone hanno chiesto asilo in Irlanda e il flusso non ha accennato a diminuire nei primi mesi del 2024.Al fenomeno migratorio si aggiungono gli oltre centomila ucraini che dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno cercato rifugio nel Paese.

Con una delle crisi abitative peggiori d'Europa, a mancare sono soprattutto gli alloggi di emergenza: nella capitale, Dublino, almeno duecento persone vivono in tenda da settimane, accampate davanti all'ufficio per le domande d'asilo.

Iniziano a preoccupare le condizioni igienico-sanitarie di molti di questi richiedenti asilo, tra i quali sono stati segnalati casi di scabbia e malattie respiratorie. Il gruppo di volontari di Social rights Ireland ha dichiarato di essere ormai sopraffatto dal lavoro di assistenza e ha chiesto al governo irlandese di intervenire.

Le testimonianze

"I rifiuti si sono accumulati nelle ultime tre o quattro settimane. È davvero terribile perché qui non ci sono servizi igienici. Quindi gli uomini si sono messi a sinistra e hanno messo i rifiuti qui, ma anche gli escrementi, l'urina, quindi tutto è contaminato", dice Róisín McAleer, una volontaria.

In un contesto del genere, guarire dalla malattia e impedire il contagio diventa molto difficile: "Senza la possibilità di servizi igienici e senza la disponibilità di lavatrici per lavare a caldo le lenzuola e i vestiti, sarà molto difficile curare la malattia, che è piuttosto contagiosa. Con le persone che vivono una sull'altra, con queste condizioni precarie, sarà molto difficile da combattere", spiega la volontaria e dottoressa Eve Gaughan.

Anche gli stessi richiedenti asilo accampati lamentano le condizioni in cui versano: "È molto facile ammalarsi, avere malattie. Per i servizi igienici bisogna trovare un posto. Nella città di Dublino non ci sono bagni pubblici, né docce pubbliche. Affrontare queste cose è molto, molto difficile. Persino agli animali è garantito il diritto all'acqua. Noi facciamo fatica a trovare dell'acqua. È una condizione incredibile", racconta Pir-Sami Kupiszewke.