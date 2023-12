Il governo irlandese ha deciso di tagliare i pagamenti settimanali a ogni rifugiato da 228 a 38,8 euro. Dublino sotto pressione per la carenza di alloggi. Critiche dalla Croce Rossa irlandese

L'Irlanda ridurrà il livello di assistenza sociale ai richiedenti asilo ucraini. La decisione comunicata la settimana scorsa dal governo di Dublino è volta ad allineare i pagamenti del welfare con quelli del resto d'Europa.

Più di 100 mila ucraini sono arrivati in Irlanda dall'inizio dell'attacco russo nel febbraio 2022. L'assistenza finanziaria per ogni beneficiario della protezione temporanea internazionale scenderà da 220 euro a 38,80 euro a settimana (29,80 euro a bambino), un cambio che potrebbe disincentivare nuovi arrivi in Irlanda.

Una causa di preoccupazione è il gran numero di ucraini che cercano protezione internazionale in altri Stati dell'Unione europea e poi migrano in Irlanda, dove i pagamenti del welfare sono più generosi, secondo un'analisi condotta dal Dipartimento per l'Integrazione.

L'afflusso dei richiedenti asilo ha messo pressione anche sul mercato degli alloggi nella Repubblica.

"A 75 mila rifugiati ucraini finora è stato dato un alloggio statale e il sistema è davvero al massimo della sua capacità. Il governo è giunto alla conclusione di non poter più continuare a dare lo stesso livello di diritti" spiega il corrispondente politico dell'Irish Daily Mail, Craig Hughes.

Sulla base di un'altra decisione, chi fa domanda di protezione internazionale dovrà cercarsi una sistemazione dopo massimo 90 giorni dall'arrivo, una mossa che secondo alcuni osservatori creerà ulteriori problemi.

"Dove andranno queste persone, soprattutto donne e bambini, se alla fine dei 90 giorni non avranno un lavoro perché non sanno parlare l'inglese o dovranno occuparsi dei bambini? E come potranno trovare un alloggio in un mercato privato degli affitti che qui in Irlanda è comunque estremamente sotto pressione?" ha avvertito Deirdre Garvey, Segretario generale della Croce Rossa irlandese.

Secondo i dati del governo, circa 16 mila rifugiati ucraini hanno trovato un'occupazione in Irlanda. I cambiamenti decisi da Dublino entreranno in vigore all'inizio del prossimo anno.