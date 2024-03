Di Euronews

Ancor prima della fine dello spoglio, il primo ministro Varadkar ha ammesso che i referendum sostenuti dal suo governo per modificare la Costituzione sono stati bocciati

Il tentativo di "modernizzare" la Costituzione irlandese è fallito. Nel referendum sulla definizione della famiglia e del ruolo della donna, una grande maggioranza di elettori ha votato contro gli emendamenti proposti.

Poco dopo l'inizio dello spoglio, mentre collegio elettorale dopo collegio elettorale mostrava il suo netto rifiuto della legge, il primo ministro Leo Varadkar ha ammesso il fallimento dei due emendamenti costituzionali da lui sostenuti.

Varadkar, che aveva spinto il voto a sancire l'uguaglianza di genere nella Costituzione eliminando quella che ha definito "una formulazione molto antiquata" della Carta e cercando di riconoscere le realtà della vita familiare moderna, ha detto che è chiaro che gli emendamenti sono stati "respinti in modo completo con un'affluenza rispettabile". "Era nostra responsabilità convincere la maggioranza delle persone a votare sì e chiaramente non ci siamo riusciti", ha aggiunto il primo ministro.

Gli oppositori hanno sostenuto che la formulazione degli emendamenti è stata mal concepita, un'argomentazione che sembra aver guadagnato terreno negli ultimi giorni della campagna. Molti elettori si sono detti confusi dalle domande, mentre altri hanno detto di temere che le modifiche avrebbero avuto conseguenze indesiderate.

"Sembra che il governo abbia valutato male l'umore degli elettori e abbia presentato loro proposte che non ha spiegato e che potrebbero avere gravi conseguenze", ha dichiarato il senatore McDowell.

Cosa prevedevano i referendum in Irlanda

Con il primo primo emendamento il governo irlandese puntava a concedere alle famiglie al di fuori del matrimonio, come le famiglie omosessuali, monoparentali o i conviventi lo stesso status garantito alle famiglie basate sul matrimonio. Agli elettori è stato chiesto di rimuovere il riferimento al matrimonio come base "su cui si fonda la famiglia" e di sostituirlo con una clausola che afferma che le famiglie possono essere fondate "sul matrimonio o su altre relazioni permanenti". Se adottato, questo sarebbe stato il 39esimo emendamento alla Costituzione.

La seconda proposta di emendamento costituzionale avrebbe eliminato il riferimento al fatto che il posto della donna in casa è un bene comune che non può essere fornito dallo Stato. Avrebbe anche eliminato un passaggio in cui si affermava che le madri non dovevano essere obbligate a lavorare per necessità economica se così facendo avrebbero trascurato i loro doveri a casa.

Inoltre, sarebbe stata aggiunta una clausola che affermava che lo Stato si sarebbe adoperato per sostenere "la cura reciproca dei membri della famiglia".