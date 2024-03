Chiusi nuovi valichi tra Lituania e Bielorussia

Di Euronews

Tra i due Paesi restano soltanto due valichi di frontiera aperti. Rafforzate le misure di sicurezza per chi entra in Lituania dalla Bielorussia

Rafforzato il confine tra Lituania e Bielorussia. Dei sei valichi di frontiera con la Bielorussia, altri due sono stati appena chiusi, lasciandone aperti solo due tra i due Paesi.

Inoltre, le misure per l'attraversamento sono state rese più severe. Ci sono restrizioni al passaggio di autobus non di linea ed è stato vietato attraversare il confine con la Lituania, ingresso dell'Ue, sia a piedi che in bicicletta.

Le autorità lituane commentano che queste misure sono necessarie per prevenire il contrabbando, rafforzare le sanzioni internazionali e difendersi dalle minacce alla sicurezza nazionale. In particolare il gruppo Wagner, che ha ancora molti mercenari in Bielorussia.

Lo scorso anno, circa 3,9 milioni di persone hanno attraversato il confine tra Lituania e Bielorussia, il 66% delle quali erano cittadini bielorussi.