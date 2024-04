Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Jean-Francois Badias/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Il collaboratore e capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov - Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Il collaboratore e capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov - Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Due arresti in Polonia per l'attacco, avvenuto in Lituania a marzo, al capo dello staff di Alexei Navalny, Leonid Volkov. Mercoledì in un video Volkov ha accusato "gli scagnozzi di Putin" di essere dietro all'aggressione a martellate che lo ha costretto in ospedale