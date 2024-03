Lituania: attentato contro Volkov, caccia all'aggressore

Di Euronews

È ancora caccia all'aggressore di Leonid Volkov. Il collaboratore di Alexi Navalni è stato aggredito nella capitale della Lituania. Le accuse sono contro Putin e le forze di Mosca, accusati di voler mettere a tacere le voci dell'opposizione in vista delle elezioni del prossimo fine settimana

PUBBLICITÀ

Vilnius attacca Mosca per l'attentanto a Leonid Volkov, stretto collaboratore del defunto Alexei Navalny. "L'attacco a Volkov, membro della Fondazione anticorruzione, avvenuto a Vilnius il 12 marzo 2024, è un'operazione organizzata ed eseguita dai russi", commenta il Servizio di sicurezza statale lituano.

"L'operazione mirava a impedire l'attuazione dei progetti dell'opposizione russa in relazione alle prossime elezioni presidenziali russe non democratiche", ha dichiarato l'Ssd in un comunicato.

Indagini avviate per l'attacco a Volkov

Nel frattempo, decine di agenti stanno setacciando i boschi vicini alla scena. Volkov è stato aggredito martedì fuori dalla sua abitazione a Vilnius, la capitale della Lituania. La polizia ha dichiarato che gli agenti sono al lavoro da martedì sera e continueranno a indagare sulla scena e nell'area circostante.

Mercoledì la ministra degli Interni Agne Bilotaite ha incontrato il commissario generale della polizia Renatas Pozela per discutere dei recenti eventi e della situazione generale della sicurezza pubblica in Lituania. Pozela ha detto che gli agenti dell'Ufficio di polizia criminale lituano stanno indagando sull'attacco a Leonid Volkov. "Si sta dispiegando una forza massiccia, sia in termini di capacità analitiche che di capacità fisiche", ha aggiunto. Il ministro degli Interni lituano ha dichiarato che "tali provocazioni, come abbiamo visto di recente, sono diventate la nostra routine quotidiana". "Le provocazioni potrebbero aumentare, molto probabilmente nel contesto di quelle pseudo-elezioni in Russia", ha detto Bilotaite.

Volkov accusa Putin per l'attentato

Dopo l'attacco, Volkov ha postato un video messaggio da casa sua ai suoi follower. Ha raccontato che l'attacco è avvenuto fuori da casa sua e che l'aggressore lo ha colpito circa 15 volte con un martello. Ha riportato la frattura di una mano e una contusione alla gamba. Nel frattempo, il vice commissario generale di polizia Saulius Tamulevicius ha dichiarato che martedì è stata inviata sul posto un'unità di polizia antiterrorismo.

Il lavoro delle forze dell'ordine sulla scena è proseguito per tutta la notte. Tuttavia, ha aggiunto che l'aggressore non è stato catturato, ma è stata avviata un'indagine preliminare per determinare le cause e i motivi dell'aggressione.

Nausėda: "Nessuno ha paura di Putin"

Martedì, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente lituano Gitanas Nausėda hanno chiesto un maggiore sostegno occidentale all'Ucraina, affermando che è necessario per garantire la pace in Europa e dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni. Parlando con i giornalisti, Nausėda ha assicurato che sarà fatta luce sulla vicenda e poi ha voluto mandare un messaggio al presidente russo. "Voglio dire chiaramente che i servizi valuteranno, indagheranno e, spero, troveranno i colpevoli. E a Putin posso dire solo una cosa: qui nessuno ha paura di te", ha detto Nausėda.

Tsikhanouskaya: "Non sono completamente al sicuro, ma continuerò a lavorare"

"Purtroppo i bielorussi non possono sentirsi al sicuro nemmeno all'estero", ha dichiarato la leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, che vive in esilio in Lituania. "Penso che lo scopo di questi attacchi sia quello di paralizzare le persone, di paralizzare i movimenti democratici", ha aggiunto. "Sono una delle persone che è come un bersaglio diretto del regime. Quindi, ovviamente, non posso sentirmi completamente al sicuro in Lituania o in altri Paesi. Ma questa sensazione non dovrebbe impedirti di lavorare, perché prima di tutto devi pensare alle persone che sono nelle prigioni bielorusse e che sono ostaggio del regime bielorusso all'interno del Paese".