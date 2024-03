La cerimonia funebre si svolgerà alle 14 di venerdì in una chiesa di un quartiere nel sud-est di Mosca. La sepoltura avverrà in un cimitero vicino alle 16. Ancora ostacoli organizzativi per il team del dissidente russo, nessuno offre i suoi servizi per paura di ritorsioni

Oggi venerdì 1° marzo si svolgeranno i funerali del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny a Mosca, ma non è chiaro come si svolgerà la cerimonia e la sepoltura, osteggiate dal rifiuto di strutture e pompe funebri di fornire i loro servizi per timore di ritorsioni da parte del Cremlino.

La funzione si svolgerà nella chiesa dell'Icona della madre di Dio alle 14:00, nel quartiere nel sud-est di Mosca dove Navalny viveva con la sua famiglia, Maryino. La sepoltura avverrà alle 16:00 nel cimitero Borisovskoe, poco più a sud, oltre il fiume. Lo ha confermato con diversi post su X la portavoce del dissidente russoKira Yarmish, che ha fornito un link per seguire in diretta la cerimonia funebre. Ma "se sei a Mosca, vieni".

L'account su X gestito dal team di Navalny ha invece invitato chi "non ha l'opportunità di venire a Mosca" per salutare per l'ultima volta il politico a unirsi a uno dei memoriali istituiti in moltissime città del mondo alle 19:00 ora locale.

La polizia blinda i funerali di Navalny

Le autorità sono in stato di allerta: la chiesa e il cimitero sono sorvegliati dalla polizia e l'intero quartiere è stato isolato con recinzioni metalliche. Sui lampioni intorno ai "luoghi sensibili" sarebbero state installate telecamere di sorveglianza e in molti segnalano la presenza di agenti in borghese del Centro per la lotta all'estremismo appostati all'interno del cimitero.

La televisione russa indipendente Dozhd riporta che gli agenti di polizia stanno controllando passaporti ed effetti personali delle persone che arrivano all'ingresso del cimitero, chiedendo anche lo scopo della loro visita. La polizia spiega che il motivo delle perquisizioni è la "prevenzione di operazioni terroristiche".

Sulle porte della chiesa sono stati affissi divieti di fare foto e video, secondo alcuni una telecamera a circuito chiuso è stata installata persino sopra l'altare. A chi parteciperà è stato consigliato di evitare di esporsi con striscioni, magliette o altre forme di sostegno al dissidente. Molti vorrebbero essere presenti, ma hanno paura.

Le pompe funebri si rifiutano di trasportare la salma

Sebbene dopo giorni di tentativi il team di Navalny sia riuscito a trovare una località per celebrare il funerale, gli ostacoli organizzativi non sono finiti. Il trasporto della salma è ancora un'incognita: i collaboratori del dissidente russo denunciano che è impossibile trovare un carro funebre per spostare il corpo dall'obitorio alla chiesa.

Le pompe funebri si rifiutano di fornire i loro servizi, sostenendo che persone sconosciute le chiamano minacciandole. Per lo stesso motivo è impossibile affittare una sala per una serata commemorativa.

La madre di Navalny ha lottato contro Mosca per seppellire il figlio

I funerali si svolgeranno ormai a due settimane dalla morte improvvisa di Navalny nella durissima colonia penale artica dove era detenuto e dopo le denunce della madre Lyudmila Navalnaya, che per giorni si è scontrata con le autorità russe per ottenere la restituzione della salma del figlio.

La donna ha raccontato di aver subito pressioni e minacce da parte dei funzionari di polizia, i quali avrebbero tentato di vincolare la riconsegna del corpo alla celebrazione del funerale in gran segreto, opzione che Lydumila aveva rifiutato con forza.