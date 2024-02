È morto l'oppositore russo Alexei Navalny

Di Euronews

Navalny è apparso in video per l'ultima volta all'inizio dell'anno, dopo essere stato segretamente trasferito in una colonia penale al Circolo polare artico

Alexi Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è morto in carcere, dove stava scontando una pena di oltre trent'anni per estremismo e frode. La notizia è stata data dai media di opposizione di Mosca e dal Servizio penitenziario federale russo.

Navalny è apparso in video per l'ultima volta all'inizio dell'anno, dopo essere scomparso per settimane: era stato segretamente trasferito in una colonia penale "a regime speciale" al Circolo polare artico lo scorso dicembre.

L'attivista politico, 47 anni, è in carcere da quando ha fatto ritorno a Mosca dalla Germania nel 2021, dove era stato ricoverato per un avvelenamento da gas nervino molto probabilmente orchestrato dal Cremlino. Nel corso degli anni ha subito tre diverse condanne per "estremismo" e frode, accuse ritenute da lui e dalla maggior parte degli esperti politicamente motivate.

Il Cremlino ha confermato il decesso dell'oppositore, ma ha dichiarato di non essere a conoscenza delle cause della morte. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza.

"Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ​​ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza", si legge nel comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale. I soccorritori avrebbero tentato di rianimare il dissidente, ma senza successo.

Secondo una fonte di Rt (precedentemente nota come Russia today), Navalny ha avuto un coagulo di sangue, ma non ci sono conferme. Il servizio penitenziario, fa sapere ancora Ria Novosti, ha aperto un'indagine e ha inviato al carcere una commissione composta dai dirigenti e dai dipendenti delle unità operative e mediche dell'apparato centrale del dipartimento.

Il team di Navalny ha detto di non avere ancora notizie dirette sul decesso dell'oppositore. Su X la sua portavoce Kira Yarmysh ha scritto che il suo avvocato sta volando a Kharp, la città più vicina alla colonia penale IK-3. "Non appena avremo qualche informazione, la comunicheremo", ha scritto Yarmish.