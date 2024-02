Gli agricoltori sono scesi in piazza a Varsavia per protestare contro le politiche ambientali dell'Ue. Chiedono l'uscita dal Green Deal e lo stop alle importazioni di generi alimentari a basso costo dall'Ucraina

Migliaia di agricoltori hanno sfilato martedì per le strade di Varsavia, per protestare contro le politiche agricole dell'Unione Europea e per chiedere lo stop alle importazioni di generi alimentari a basso costo dalla vicina Ucraina.

La Polonia fuori dal Green Deal, le richieste degli agricoltori polacchi

I manifestanti vorrebbero che la Polonia si ritirasse dal Green Deal dell'Ue, il progetto europeo per contrastare il cambiamento climatico e ad aiutare l'ambiente. A loro dire le misure necessarie per attuare il piano sono troppo costose.

Gli agricoltori vogliono anche che i varchi di frontiera al confine con l'Ucraina vengano chiusi per impedire al grano e altri prodotti alimentari ucraini di entrare nel Paese. Proprio le importazioni dall'Ucraina secondo chi protesta sono responsabili del crollo dei prezzi sul mercato interno.

Il piano dei manifestanti è di arrivare davanti agli uffici del primo ministro Donald Tusk, che martedì si trova a Praga per un incontro con il suo omologo ceco.

Tusk, che ha definito giustificata la rabbia degli agricoltori, ha dichiarato che il Paese collaborerà con Bruxelles per trovare soluzioni alle richieste degli agricoltori. Tusk ha anche detto che Polonia e Repubblica Ceca sono intenzionate ad aiutare l'Ucraina, pur riconoscendo gli "effetti negativi" che i prodotti ucraini stanno avendo sugli agricoltori locali.

Dall'Italia alla Spagna, al Belgio e altrove, le proteste degli agricoltori hanno reso la loro condizione un tema politico chiave in vista delle elezioni parlamentari del giugno prossimo. La Commissione europea ha già fatto alcuni passi avanti per trovare una soluzione.

La Commissione europea ha già fatto alcune concessioni agli agricoltori, tra cui il rinvio della riduzione dell'uso dei pesticidi a dopo le elezioni.