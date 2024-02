Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Commissione europea di intervenire per evitare una "manipolazione politica" delle proteste degli agricoltori polacchi che bloccano il confine con l'Ucraina

Mentre gli agricoltori polacchi hanno bloccato per la seconda settimana il confine con il loro vicino colpito dalla guerra per protestare contro la concorrenza sleale, Zelenskyy ha avvertito Bruxelles che se non interviene, Mosca potrebbe approfittare delle relazioni tese tra Kiev e Varsavia.

In una dichiarazione video pubblicata mercoledì, il Presidente ucraino ha esortato direttamente il rimo Ministro polacco Donald Tusk a unirsi a lui personalmente per i colloqui sul passaggio di frontiera bloccato, aggiungendo di aver invitato anche un rappresentante della Commissione europea.

"Dobbiamo preservare l'unità dell'Europa. Questo è fondamentalmente nell'interesse dell'Unione Europea", ha dichiarato Zelenskyy. "Ne abbiamo abbastanza della presenza di Mosca nelle nostre terre. Abbiamo avuto abbastanza incomprensioni. Non dobbiamo umiliarci a vicenda, non dobbiamo umiliare gli agricoltori ucraini o polacchi", ha aggiunto.

"Abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di soluzioni: tra noi, Ucraina e Polonia, e a livello dell'intera Europa".

La Commissione Ue sulle proteste al confine Polonia-Ucraina

Interrogata giovedì sull'appello diretto, la Commissione non ha potuto confermare se l'esecutivo avesse ricevuto un invito formale dal governo ucraino. Un portavoce ha ammesso che la situazione è "complessa" e "in evoluzione" e ha sottolineato che i negoziati tra l'Ucraina e i Paesi confinanti sono l'unico modo per progettare una soluzione duratura. L'ultima riunione tecnica si è svolta martedì.

"Stiamo cercando di trovare una soluzione che soddisfi, da un lato, l'impegno della Commissione a continuare a sostenere l'economia dell'Ucraina, compreso il settore agroalimentare, che riveste un'importanza sistemica per l'economia del Paese", ha dichiarato il portavoce.

"Dall'altro lato, stiamo cercando di trovare soluzioni per proteggere i settori sensibili del mercato dell'UE quando ci sono prove di perturbazioni del mercato. Questo è l'equilibrio che stiamo cercando di raggiungere".

Il ministro dell'Agricoltura polacco Czesław Siekierskiha dichiarato mercoledì al canale televisivo TVN24 che i colloqui in corso con le sue controparti ucraine sono "molto difficili" e si concentrano su potenziali quote per l'importazione di prodotti alimentari ucraini.

Il suo viceministro Michał Kołodziejczak ha aggiunto che è necessario l'intervento di Bruxelles: "Se la Commissione europea non interviene per risolvere questo problema, se non viene affrontato in modo strategico, la Polonia si isolerà dai prodotti ucraini, che però raggiungeranno il mercato dell'Europa occidentale", ha detto Kołodziejczak.

Si intensifica la lunga disputa sul grano

Le tensioni sulle importazioni ucraine si sono accese in Polonia e in altri Stati membri orientali dell'Ue dall'aprile dello scorso anno.

L'Unione ha abolito i dazi doganali e le quote su un'ampia gamma di merci ucraine, compresi i prodotti agroalimentari, nel tentativo di aiutare il Paese a rilanciare i suoi flussi commerciali in mezzo all'aggressione russa e a evitare la carenza di cibo a livello globale.

Ma gli agricoltori di cinque Paesi confinanti - Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria - hanno lamentato che la mossa ha causato un'invasione di prodotti alimentari ucraini a basso costo nei loro Paesi, deprimendo i prezzi per i produttori locali, occupando i magazzini e stringendo la cinghia alle famiglie nelle comunità rurali.

Le lamentele hanno indotto Varsavia e altre capitali a vietare unilateralmente la vendita interna di cereali ucraini per proteggere gli agricoltori, scatenando inizialmente l'indignazione di Bruxelles.

Ma con il malcontento degli agricoltori che minacciava di minare la solidarietà dell'Unione con l'Ucraina e il voto rurale considerato cruciale nelle elezioni europee di giugno, la Commissione ha trovato un accordo temporaneo che ha permesso a quattro prodotti ucraini - grano, mais, colza e semi di girasole - di transitare attraverso i Paesi limitrofi, senza rimanere nei loro mercati per il consumo interno o lo stoccaggio.

L'accordo è terminato a settembre. Tuttavia, Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno sfidato il consenso europeo e hanno mantenuto i dazi, che non sono coordinati e coprono merci al di là dei quattro prodotti citati.

L'equilibrismo di Tusk tra Europa e agricoltori

Donald Tusk, diventato primo ministro polacco a metà dicembre, ha ereditato le lotte del precedente governo di Diritto e Giustizia per mantenere la sua dimostrazione di sostegno all'Ucraina e allo stesso tempo placare gli agricoltori e i camionisti, che dicono che i loro mezzi di sostentamento sono stati colpiti dalla dimostrazione di solidarietà a Kiev.

Il gabinetto di Tusk ha finora mantenuto le restrizioni, causando frustrazione a Bruxelles. La recente ondata di proteste degli agricoltori in tutta Europa, tuttavia, ha risvegliato il malcontento dei produttori polacchi, che chiedono di estendere il divieto di importazione del grano anche a frutta, verdura e zucchero ucraini, che secondo loro stanno facendo crollare i loro prezzi.

Una proposta di regolamento dell'UE, ancora in fase di discussione, consentirebbe agli Stati membri di applicare "misure correttive" alle importazioni ucraine in caso di turbolenze del mercato a livello locale. Il nuovo regolamento consentirebbe inoltre la reintroduzione automatica delle tariffe se i flussi commerciali di tre "prodotti sensibili" - pollame, uova e zucchero - subiscono un'impennata.

La Commissione spera che questo nuovo sistema sia sufficiente a convincere Polonia, Ungheria eSlovacchia a revocare i loro divieti unilaterali. In caso contrario, potrebbero essere avviate azioni legali.

"La Polonia mantiene il suo blocco unilaterale contro le importazioni dall'Ucraina. E c'è da chiedersi se questo blocco stia funzionando come previsto", ha dichiarato giovedì un portavoce della Commissione.

La disputa sul grano, che dura da mesi, ha minacciato di mettere a dura prova le relazioni tra le nazioni confinanti e altri alleati occidentali. Varsavia ha sostenuto con convinzione gli sforzi di Zelenskyy per resistere all'invasione russa e ha accolto più rifugiati ucraini in fuga dalla guerra di qualsiasi altro Paese dell'Ue.

Ma con l'aggravarsi dello stallo, il leader ucraino ha intensificato la sua retorica. Nel suo videomessaggio, Zelenskyy ha denunciato gli agricoltori polacchi che, a suo dire, colpevoli di aver sversato per strada il grano ucraino nei tir durante le manifestazioni delle ultime settimane.

"Questo è il grano che i nostri agricoltori e contadini coltivano con grande difficoltà, nonostante tutte le difficoltà causate dalla brutale aggressione della Russia", ha detto Zelenskyy.