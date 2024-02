A Marsiglia le violenze e gli omicidi legati al traffico di droga sono in aumento. La presenza delle bande è sempre più forte e la loro rivalità nel contendersi le piazze di spaccio lascia dietro una scia di sangue. Solo l'anno scorso sono morte 49 persone, tra cui sette bambini

In Francia la violenza legata al traffico di droga è in costante aumento. Marsiglia è tra le città dove la presenza delle bande legate ai cartelli della droga si fa più sentire.

Omicidi legati al traffico di droga alle stelle

Qui a Marsiglia solo lo scorso anno 49 persone sono state uccise. Tra loro c'erano anche sette adolescenti.

A risentirne in particolare sono i residenti delle aree periferiche dove si concentrano le violenze. In questi quartieri, per lo più controllati dalle gang, la presenza della polizia non è sufficiente ad arginare la brutale lotta delle bande che si contendono porzioni di territorio sempre più estese.

Le sparatorie non sono rare, soprattutto ora che due tra le principali gang si contendono le aree della periferia nord. Il pubblico ministero Nicolas Bessone deve occuparsi sempre più spesso di casi di rapimento e tortura, a volte "solo perché il giovane spacciatore ha rubato venti euro dai proventi della droga per comprarsi un panino".

