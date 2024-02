In Francia la tempesta Louis ha portato forti venti e piogge torrenziali. Un morto in Nuova Aquitania a causa di un fiume in piena. Nel nord del Paese 90mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Disagi per la viabilità e allerta arancione in quattro dipartimenti

Una persona è morta dopo che la tempesta Louis ha colpito la Francia occidentale con piogge torrenziali e venti violenti. La vittima, 52 anni, è morta quando la sua auto è stata travolta da un fiume, nella regione della Nuova Aquitania. La strada è stata chiusa e vietata all'accesso, secondo le autorità. Migliaia di case senza elettricità nel nord della Francia In Dordogna, sempre nella Nuova Aquitania, un albero si è schiantato sopra l'automobile di una coppia mentre erano fermi a un semaforo rosso. I due sono fortunatamente illesi. 90mila case sono rimaste senza elettricità giovedì, gran parte nel nord della Francia. Venerdì la corrente è stata ripristinata per almeno 70mila abitazioni mentre altre 20mila sono rimaste al buio, secondo quanto riferito dal gestore della rete di distribuzione Enedis. Diramata l'allerta arancione per quattro dipartimenti, a Deux-Sèvres, in Vandea, nel Maine-et-Loire e nella Loira Atlantica. A destare preoccupazione per eventuali piene e inondazioni in quest'area sono in particolare i fiumi Sèvre Niortaise, Sèvre Nantaise e Lay. Si prevedono abbondanti piogge e rovesci, con il vento in media tra i 60 e i 70 chilometri orari che potrebbe arrivare fino a 100 vicino alle coste atlantiche. L'operatore ferroviario nazionale Sncf ha deciso per motivi di sicurezza di interrompere il traffico in Bretagna, in Normandia e nella Nuova Aquitania. Diversi alberi sono caduti sui binari lungo diverse tratte.