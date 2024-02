Di Euronews

Kiev ha inviato la terza brigata d'assalto nella città per cercare di arginare l'avanzata russa. Secondo l'Isw le truppe russe potrebbero essere in grado di accerchiare alcune forze ucraine se queste non si ritirano o non conducono contrattacchi di successo

PUBBLICITÀ

A causa della carenza di munizioni, le forze ucraine si sono ritirate da alcune posizioni ad Avdiivka e le forze russe hanno catturato una posizione fortificata ucraina nel sud della città.

Il think thank statunitense Institute for study of war afferma che i filmati geolocalizzati indicano che le forze russe sono avanzate verso la periferia meridionale della cokeria a nord-ovest di Avdiivka. Kiev ha inviato in città la terza brigata d'assalto per cercare di arginare l'offensiva russa.

Secondo il think thank le truppe russe potrebbero essere in grado di completare l'accerchiamento di alcune forze ucraine se queste non si ritirano o non conducono contrattacchi di successo.

Contrattacchi che dipendono in modo critico dalle forniture di armi da parte degli Stati Uniti e di altri alleati occidentali.