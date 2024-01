Di Euronews

Si è spento dopo diverse ore l'incendio scoppiato sulla petroliera battente bandiera britannica che è stata colpita da un attacco degli Houthi. Sabato mattina le forze statunitensi hanno distrutto un missile pronto a colpire nuovi obiettivi nel Golfo di Aden

All'inizio di sabato, le forze statunitensi hanno condotto un attacco contro un missile antinave Houthi che era puntato sul Mar Rosso e pronto al lancio. Venerdì è stato registrato l'ultimo attacco degli Houthi a una nave che ha attraversato il Mar Rosso al largo dello Yemen. La petroliera britannica Marlin Luanda ha bruciato per ore nel Golfo di Aden. Nessuno dell'equipaggio, composto da 25 cittadini indiani e due dello Sri Lanka, è rimasto ferito dall'esplosione.

Houthi: "Attacchi in solidarietà con il popolo palestinese"

Il portavoce militare dei ribelli Yahya Saree ha dichiarato che l'attacco contro la petroliera è stato condotto in solidarietà con il popolo palestinese e "in risposta all'aggressione britannica e americana contro il nostro Paese". "Le forze armate yemenite confermano che continueranno le loro operazioni nel Mar Rosso e nel Mar Arabico contro le navi israeliane o quelle dirette ai porti della Palestina occupata fino a quando non cesserà l'aggressione e non sarà permesso a cibo e medicine di raggiungere il popolo palestinese assediato a Gaza", ha detto Saree.

Alta tensione nel Mar Rosso

Da metà novembre, gli Houthi hanno attaccato nel Mar Rosso quelle che considerano navi legate agli interessi israeliani, in solidarietà con i palestinesi di Gaza. La loro campagna ha interrotto il traffico marittimo e ha spinto gli Stati Uniti e il Regno Unito a effettuare attacchi di rappresaglia. Gli Houthi hanno poi dichiarato che anche gli interessi di queste due potenze sono obiettivi legittimi.