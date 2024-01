Di Fay Doulgkeri e Euronews

La proposta del primo ministro greco di legalizzare il matrimonio dello stesso sesso sta ricevendo critiche dalla Chiesa ortodossa e da membri del suo stesso partito. Il reportage di Euronews

Lo scorso 10 gennaio il primo ministro greco **Kyriakos Mitsotakis**aveva detto che avrebbe presentato presto una proposta di legge per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Secondo il testo che deve ancora essere posto al vaglio dell'assemblea legislativa, le coppie avranno diritto di adottare i bambini che attualmente si trovano in istituti, ma non potranno avere figli tramite maternità surrogata.La riunione di gabinetto di oggi, che avrebbe dovuto affrontare la legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso, è stata rinviata a causa dell'influenza suina contratta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis.

La gestazione per altri in Grecia

In Grecia la gestazione per altri è consentita solo per donne single e coppie eterosessuali, sposate o non sposate, che non possano avere figli (per problemi di fertilità), ma non lo è per le coppie omosessuali.

La proposta di Mitsotakis ha creato diversi malumori sia all’interno del suo partito, Nuova Democrazia, sia nel governo e nella Chiesa ortodossa greca. In una riunione straordinaria indetta per oggi la Chiesa di Grecia voterà contro la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso.Tra le critiche, le implicazioni che il matrimonio tra coppie di persone dello stesso sesso avrebbe sui diritti genitoriali, ovvero il fatto che venga riconosciuta legalmente la possibilità alle coppie di crescere dei figli.