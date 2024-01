Di Euronews

L'Euro vide la luce il primo gennaio del 1999. In una lettera aperta, i vertici Ue ne tessono le lodi: "La moneta unica ci ha dato semplicità, stabilità, sovranità"

Un quarto di secolo: l'euro compie 25 anni. Correva il 1999 quando la moneta unica europea vide la luce il primo gennaio.

Per i primi tempi fu solo una valuta virtuale, utilizzata per scopi contabili e per i pagamenti elettronici.

Monete e banconote arrivarono con l'avvento del terzo millennio, tre anni più tardi, il primo gennaio del 2002.

La lettera aperta per i 25 anni dell'euro

In una lettera aperta pubblicata sui media dei 20 Paesi che oggi usano la moneta unica i vertici dell'Unione europea ne tessono le lodi: "L'euro - dicono - ci ha regalato semplicità, stabilità e sovranità".

Ma il cantiere è aperto. Nuove sfide, geopolitiche, economiche e climatiche attendono l'Unione e la risposta va trovata in una cooperazione sempre più stretta e ambiziosa, seguendo dunque l'esempio di chi, dopo la seconda guerra mondiale, ha saputo immaginare percorsi nuovi, come quelli che hanno portato alla moneta unica: questo è il messaggio lanciato dai leader europei.

"La ragion d'essere dell'Europa si è sempre basata sulla soluzione di problemi che i Paesi non potevano affrontare da soli", si legge nella lettera firmata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dal presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Euro ok, ma ora serve di più

Un discorso che vale anche adesso: nella lettera si fa cenno alla necessità di rispondere alle istanze poste da un'economia globalizzata, realizzando "un'autentica unione dei mercati dei capitali" per mobilitare i finanziamenti privati, "un'unione bancaria più solida" e "preparando le basi per un potenziale euro digitale che possa integrare il denaro contante".

Le sfide attuali spaziano dalla guerra in Ucraina, che riguarda anche la sfera della sicurezza e della difesa, alla crisi climatica, sino ai rischi "per la nostra competitività a causa delle politiche energetiche e industriali di altre parti del mondo".

"Circa due terzi degli europei sono convinti che l'Ue sia un baluardo di stabilità - concludono i vertici dell'Ue - Dimostriamo loro che l'Europa può dare forma a questo cambiamento e soddisfare le loro aspettative".