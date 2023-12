La Russia ha sferrato 157 attacchi nelle prime ore di venerdì contro l'Ucraina. Droni kamikaze e missili balistici hanno colpito le maggiori città, inclusa Kiev. Il bilancio di morti e feriti è in continuo aumento. "Risponderemo" ha promesso Volodymyr Zelensky

La Russia ha lanciato una quantità mai vista finora di missili e droni kamikaze contro l'Ucraina nella notte di venerdì, aumentando l'intensità dell'offensiva aerea partita due giorni fa.

È il maggiore attacco aereo dall'inizio della guerra, ha detto il comandante dell'aeronautica ucraina, Mykola Oleshchuk. Il bilancio provvisorio è di decine di morti e di un centinaio di feriti.

Sono state colpite le città di Kiev, Leopoli, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro e Odessa. "Risponderemo agli attacchi" ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Secondo Zelensky, sono stati danneggiati il reparto maternità di un ospedale, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali e abitazioni private.

Secondo il capo di stato maggiore dell'esercito ucraino, Valerii Zaluzhnyi, si è trattato di 36 droni Shahed, 98 missili da crociera sganciati da caccia bombardieri russi, 19 missili balistici partiti dal territorio della Federazione russa e di quattro missili anti-radar sparati da aerei tattici Su-35.

114 di questi attacchi, diretti a importanti infrastrutture civili e militari, sono stati intercettati ha riferito Zaluzhnyi su Telegram.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato venerdì di avere effettuato, dal 23 al 29 dicembre, 50 attacchi multipli e "un attacco massiccio" con "armi di precisione e veicoli aerei senza pilota" sull'Ucraina.

La capitale Kiev è stata attaccata da decine di missili, provenienti da diverse direzioni. Tra i punti colpiti, c'è la stazione della metropolitana di Lukianivska. Il bilancio provvisorio è di tre morti e ventidue feriti.

Sei i morti invece, tra cui un bambino piccolo, nella regione di Dnipropetrovsk dove è stato preso di mira un centro commerciale. Nella città di Dniproè stato colpito un reparto maternità, senza vittime.

La polizia locale ha parlato di altri nove morti e una trentina di feriti a Kharkiv e Zaporizhzhia.

Un missile russo colpisce un grattacielo a Kiev

Case e scuole distrutte a Leopoli e Odessa dagli attacchi russi

"Dieci edifici residenziali sono praticamente tutti danneggiati. La nostra scuola comunale è andata in frantumi" ha dichiaratoil sindaco di Leopoli (Lviv in ucraino), Andrii Sadovyi. Al momento si contano un morto e ventisette feriti.

A Odessa invece sono morte tre persone e ventisette sono rimaste ferite, tra cui due bambini e una donna incinta, secondo le autorità locali. Il ministero dell'Energia ha segnalato interruzioni di corrente in varie zone del sud, del centro e del nord dell'Ucraina.

L'Ucraina chiede da tempo agli alleati occidentali, Stati Uniti e Unione europea in testa, maggiori difese aeree per proteggersi da attacchi come quello di venerdì.

"Si tratta dell'ennesimo attacco vile e indiscriminato. L'Ue sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario" ha commentato su X l'Alto rappresentante della politica estere dell'Unione, Josep Borrell.