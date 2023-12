La Russia manda due sottomarini nel Mar Nero e la nave ammiraglia Makarov dopo che un cargo panamense è stato danneggiato da una mina. I russi avanzano a est. Per le Nazioni Unite quasi la metà degli ucraini ha bisogno di assistenza umanitaria

La Federazione Russa ha inviato nel Mar Nero due sottomarini e la fregata Makarov, ha comunicato una portavoce dell'esercito ucraino, nel tentativo di tornare a controllare la circolazione navale.

Accade nel giorno in cui una nave civile battente bandiera panamense, in viaggio verso uno dei porti del Danubio per caricare grano, ha colpito una mina nel Mar Nero.

L'incidente alla Vyssos si è verificato circa 130 km a sud-ovest del porto di Chornomorsk e due persone a bordo sono rimaste ferite, secondo l'esercito ucraino.

La guerra del grano nelle acque del Mar Nero

Incidenti di questo tipo sono diventati piuttosto comuni. A ottobre a largo delle coste della Romania una mina navale russaaveva danneggiato leggermente una nave turca. L'8 novembre, invece, una persona è rimasta uccisa dopo che un missile ha colpito una nave battente bandiera liberiana che stava entrando nel porto di Odessa.

Il governo di Kiev ha deciso di esportare cereali lungo dei corridoi marittimi nel Mar Nero, dichiarati unilateralmente dopo che la scorsa estate Mosca si è tirata fuori da un accordo sui cereali sostenuto dalle Nazioni Unite e ha imposto per mesi un blocco navale all'Ucraina.

La Russia avanza sul fronte orientale ucraino

Le forze russe hanno fatto progressi mercoledì nei pressi di Bakhmut, Avdiivka, Donetsk e Verbove, secondo l'Institute for the Study of War

Pesanti attacchi sono stati condotti anche nella regione di Kharkiv, in direzione di Kupyansk, a Lyman, e nella zona di Lugansk, ha aggiunto lo stato maggiore di Kiev.

Nel villaggio di Klishchiyivka, nel Donetsk, uno dei militari riparati nelle trincee ha descritto l'assalto russo a Current Time, il canale in russo del gruppo Radio Free Europe e Voice of America finanziato dagli Stati Uniti.

"Continuano ad attaccare le nostre posizioni. È molto difficile per la nostra fanteria. Ma i ragazzi resistono come possono" dice un soldato di nome Serhiy.

"Attaccano giorno e notte, senza curarsi del tempo e del fango. I campi sono coperti dai loro cadaveri" prosegue.

"I russi hanno preso Marinka e Avdiivka subendoperdite significative, ma continuando ad avanzare. L'ultimo mese di quest'anno è stato il più difficile" ha detto a una Tv locale il portavoce della divisione Tavria dell'esercito ucraino, Oleksandr Shtupun

Giovedì il presidente ucraino, Volodymyr****Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per il pacchetto di aiuti da militari da 250 milioni di dollari appena annunciato, comprendente munizioni, armi anticarro e sistemi di difesa aerea.

"Copriranno i bisogni più urgenti dell'Ucraina" ha scritto Zelensky su X, annunciando anche che la produzione nazionale di armi e munizioni si appresta a decollare.

"Sono fiducioso che, al ritmo attuale di sviluppo, l’industria della difesa ucraina possa diventare una delle dieci industrie della difesa più produttive e potenti al mondo"

Oltre il 49% degli ucraini ha bisogno di assistenza umanitaria

17,6 milioni milioni di ucraini, quasi la metà della popolazione, necessita di assistenza e protezione umanitaria, secondo le Nazioni Unite. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai tre milioni di persone assistite all'inizio del 2022, prima dell'invasione russa.

"Fa freddo. Abbiamo vestiti, materassi, coperte, lampade solari, tutte le forniture, quelle essenziali, che consegniamo alle comunità in prima linea in Ucraina, in modo che le persone possano rimanere nelle loro case in questi difficili mesi invernali" spiega Denise Brown, il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Ucraina.

Secondo l'Unicef, in quasi due anni di guerra in Ucraina, 560 bambini sono stati uccisi nei bombardamenti e 1.200 feriti sono rimasti feriti.