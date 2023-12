Di Euronews Agenzie: Ansa

Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 250 milioni di dollari per l'Ucraina che prevede l'invio di armi dalle scorte del Pentagono, ma potrebbe essere l'ultimo del 2023. Kiev intanto lavora alla produzione di proiettili

Gli Stati Uniti hanno annunciato mercoledì quello che, secondo i funzionari del Pentagono, potrebbe essere l'ultimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, a meno che il Congresso non approvi una legge di finanziamento supplementare in fase di stallo a Capitol Hill. Pressioni per l'approvazione della legge sono arrivate anche dal presidente Joe Biden. Intanto, l'Ucraina si prepara a produrre munizioni, mentre la Danimarca invia in primi dieci carri armati Leopard

Dagli Stati Uniti armi e munizioni all'Ucraina

Gli aiuti, per un valore massimo di 250 milioni di dollari, comprendono munizioni per la difesa aerea e per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità , colpi di artiglieria da 155 mm e 105 mm e oltre 15 milioni di colpi per armi da fuoco. Forniti attraverso la Presidential Drawdown Authority, gli armamenti saranno prelevati dalle scorte del Pentagono. La nota del dipartimento di stato si conclude con un appello affinché il Congresso agisca rapidamente, il prima possibile, "per promuovere la sicurezza nazionale aiutando l'Ucraina a difendersi e a garantire il proprio futuro".

Il tenente colonnello dei Marines Garron Garn, portavoce del Pentagono, ha detto che non ci sono più fondi per sostituire le armi prelevate dalle scorte del dipartimento. Anche l'Iniziativa per l'assistenza alla sicurezza in Ucraina, che fornisce finanziamenti a lungo termine per futuri contratti di armi, non ha più fondi.

Di conseguenza, ha dichiarato mercoledì Garn, "senza il finanziamento supplementare, ci sarà un deficit nel rifornimento delle scorte militari degli Stati Uniti, con ripercussioni sulla prontezza militare americana".

A causa di un errore contabile che ha sovrastimato alcune delle armi inviate all'Ucraina nell'ultimo anno, ci sono ancora circa 4,2 miliardi di dollari di aiuti ripristinati, ma dal momento che il Pentagono non ha denaro per ricostituire l'inventario inviato a Kiev, il dipartimento dovrà "valutare rigorosamente" ogni futuro aiuto e le sue implicazioni sulla capacità delle forze armate statunitensi di proteggere l'America, ha fatto sapere Garn.

Pentagono e Biden chiedono maggiori aiuti per l'Ucraina

Questa è la 54esima tranche di aiuti militari prelevati dal Dipartimento e inviati all'Ucraina, ed è simile per dimensioni e contenuti a molti degli altri pacchetti inviati. I leader della difesa e del governo degli Stati Uniti hanno sostenuto che le armi sono fondamentali per l'Ucraina per mantenere la sua difesa e continuare gli sforzi per organizzare un'offensiva contro le forze russe durante i mesi invernali.

"Una volta che questi fondi saranno stati utilizzati, avremo esaurito i fondi disponibili per fornire assistenza alla sicurezza dell'Ucraina", ha detto Il Maggiore generale dell'Aeronautica Militare Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono, la scorsa settimana. "Continuiamo a sollecitare l'approvazione del supplemento che abbiamo presentato. È imperativo avere i fondi necessari per garantire che l'Ucraina ottenga le più urgenti capacità sul campo di battaglia di cui ha bisogno", ha aggiunto Ryder.

Il presidente Joe Biden ha sollecitato il Congresso ad approvare un pacchetto di aiuti da 110 miliardi di dollari per l'Ucraina, Israele e altre esigenze di sicurezza nazionale. Il pacchetto comprende 61,4 miliardi di dollari per l'Ucraina, di cui circa la metà per ricostituire le scorte del Pentagono. Include anche circa 14 miliardi di dollari per Israele nella lotta contro Hamas e 14 miliardi di dollari per la sicurezza dei confini degli Stati Uniti. Altri fondi sarebbero destinati alle esigenze di sicurezza nell'Asia-Pacifico.

Bombe sulla stazione di Kherson

L'ultimo pacchetto di aiuti arriva mentre la guerra in Ucraina si trascina al ventiduesimo mese. La Russia ha lanciato circa cinquanta droni Shahed contro obiettivi in Ucraina e ha bombardato una stazione ferroviaria nella città meridionale di Kherson dove più di cento civili erano riuniti per prendere un treno per Kiev. Un giorno prima, aerei da guerra ucraini hanno danneggiato la nave russa Novocherkassk ormeggiata nel Mar Nero, al largo della Crimea. Intanto, la Danimarca ha consegnato a Kiev dieci carri armati Leopard. Il pacchetto di aiuto approvato da Copenaghen da sette miliardi di corone prevede l'invio di cento carri armati.

L'Ucraina vuole produrre proiettili di artiglieria

Campioni di proiettili di artiglieria da 155 mm prodotti in Ucraina sono già in fase di test e a loro roduzione in serie sarà avviata nel 2024, lo ha annunciato il ministro ucraino per le Industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin. "L'Ucraina ha iniziato a sviluppare proiettili da 155 mm.Abbiamo già dei prototipi con cui stiamo effettuando dei test. Abbiamo intenzione di iniziare la loro produzione di massa l'anno prossimo", ha detto il ministro. L'avvio della produzione in serie dipende dai partner, ha aggiunto, soprattutto dai fornitori di polveri da sparo conformi agli standard Nato, che non vengono prodotte in Ucraina.