Gli avvocati di Navalny non possono contattarlo e non hanno più sue notizie dal 6 dicembre scorso. Il Cremlino dice di non sapere dove si trovi ma il Servizio penitenziario russo ha dichiarato che è stato trasferito dal carcere in cui si trovava

Alexei Navalny è stato trasferito dal carcere in cui era detenuto da giugno 2022. Dove, però, non si sa. Lo hanno ammesso venerdì le autorità del Servizio penitenziario federale russo(Fsin), che non hanno specificato dove si trovi l'oppositore del presidente russo Vladimir Putin.

Navalny ha lasciato il carcere "in virtù della decisione emessa dal tribunale della città di Mosca il 4 agosto", giorni in cui è stato condannato a 19 anni di carcere per estremismo. Lo si apprende da un rapporto letto durante un'udienza su un reclamo del leader dell'opposizione russa contro la struttura carceraria dove era imprigionato, L'Ik-6 a Melekhovo, 235 km a est di Mosca, nella regione di Vladimir.

Gli avvocati non hanno contatti con Navalny dal 5 dicembre. I suoi collaboratori sostengono che il trasferimento sia dovuto all'annuncio che avrebbe fatto campagna contro la rielezione di Putin.

I suoi sostenitori e il suo entourage si stavano preparando al trasferimento in un'altra colonia penale di massima sicurezza dove dovrebbe sottostare al regime speciale, il grado più duro del sistema carcerario russo.

Avvocato di Navalny: Il tribunale ha letto le informazioni del Servizio Penitenziario Federale secondo cui Navalny ha lasciato la colonia. Non dice dove si trovi ora e non assicura la sua presenza ai tribunali, violando il suo diritto alla difesa. Non sappiamo per il 10° giorno

Il Cremlino ha negato di sapere dove sia Navalny e di essere a conoscenza della situazione. Un’ alleata del dissidente, Maria Pevchikh, nel frattempo ha chiesto al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite di aiutarli a localizzarlo.“Ciò che sta accadendo ad Alexei è, in realtà, una sparizione forzata e una flagrante violazione dei suoi diritti fondamentali. Bisogna dare delle risposte”, ha detto giovedì.

lI portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, interrogato sulla sorte dell'oppositore, ha detto alla Tass: “No. Lo ripeto ancora: non abbiamo la capacità, né il diritto, né il desiderio di seguire il destino dei prigionieri che stanno scontando la pena per ordine di un tribunale”

“La leadership politica della Russia è responsabile della sua sicurezza e salute in carcere, di cui sarà tenuta a rendere conto”, ha scritto su X il capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell.

L'attivista anti corruzione era già stato condannato a 11 anni di carcere prima della sentenza dello scorso agosto. Nel 2021 ha scelto di tornare in Russia dalla Germania, dove era stato curato dopo il tentativo di avvelenamento con un agente nervino. Navalny afferma di essere stato avvelenato in Siberia nell'agosto 2020. Il Cremlino ha negato ogni accusa e ha affermato che non ci sono prove che sia stato avvelenato con un agente nervino.

Le autorità russe vedono Navalny e i suoi alleati come estremisti che lavorano con la Cia, l'agenzia di intelligence statunitense, per destabilizzare la Russia. Molti dei collaboratori del dissidente russo sono stati costretti a fuggire all'estero dopo che il loro movimento è stato dichiarato illegale.