Russia, rifiutata la candidatura della giornalista pacifista Duntsova

Di Euronews Agenzie: Ansa

La giornalista pacifista Yekaterina Duntsova non potrà sfidare Vladimir Putin alla prossime elezioni presidenziali. La Commissione elettorale centrale russa ha rifiutato la sua candidatura. Il Partito comunista russo intanto ha nominato Nikolai Kharitonov per la corsa alle elezioni

PUBBLICITÀ

La Commissione elettorale centrale russa ha rifiutato la registrazione del gruppo della 'auto-nominata' giornalista Ekaterina Duntsova a causa di una serie di errori procedurali. Lo hanno riferito i media russi, citando un telegramma di un membro del gruppo e il sito web della Cec.

In seguito, la decisione è stata riportata da Mediazona. "Abbiamo trovato degli errori nei documenti di Ekaterina Duntsova", scrive la testata di opposizione russa riportando le parole di un membro della Cec. In particolare, "i documenti non contenevano un protocollo certificato della riunione del gruppo e contenevano altri errori formali, come l'errata ortografia del patronimico di uno dei partecipanti alla riunione sulla nomina di Duntzova", prosegue il rapporto.

Quanti candidati ci sono in Russia

Secondo i media, la sessione della Cec sulla registrazione del gruppo di iniziativa si è tenuta sabato 23 dicembre. È stata trasmessa, con problemi tecnici, sul sito web della commissione. I membri della commissione hanno votato all'unanimità a favore del rifiuto della registrazione del gruppo di iniziativa. Sempre sabato mattina, il capo della commissione, Ella Pamfilova, ha dichiarato che il numero di candidati alle prossime elezioni presidenziali è già di 29 persone.

Come funziona la candidatura alle presidenziali in Russia

Secondo la legge sulle elezioni presidenziali, che si terranno il 15-17 marzo 2024, i candidati auto-nominati devono essere sostenuti in una riunione di un gruppo di elettori. Tali riunioni devono essere notificate in anticipo alla Cec. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti da parte dei candidati auto-nominati è il 27 dicembre. I partiti politici possono nominare i candidati durante i loro congressi, mentre i candidati dei partiti parlamentari sono esentati dalla raccolta di firme. I candidati dei partiti devono presentare i documenti di candidatura alla Cec entro il primo gennaio.

Kharitonov candidato del Partito comunista russo

Il Partito Comunista russo, secondo maggiore schieramento nel parlamento, ha selezionato il 75enne Nikolai Kharitonov per la corsa alle elezioni presidenziali di marzo contro Vladimir Putin. Lo riporta il Guardian. Al congresso del partito, che sarebbe all'opposizione, ma in pratica sostiene il partito Russia Unita di Putin, il voto è stato una formalità. Kharitonov era l'unico nome sulla scheda elettorale. "La candidatura di Kharitonov è stata sostenuta dalla stragrande maggioranza dei partecipanti al congresso in uno scrutinio segreto", ha detto il collega comunista Alexander Yushchenko citato dall'agenzia di stampa Interfax.

Chi è Nikolai Kharitonov

Appassionato di arti marziali, Kharitonov ha lavorato come direttore di una fattoria collettiva in Siberia in epoca sovietica. Successivamente è divenuto membro del Partito Agrario, un ramo dei comunisti. Questa settimana, in una conferenza del partito, il candidato ha elogiato la collettivizzazione forzata sovietica dell'agricoltura come una "riforma corretta che ha permesso di risolvere il problema alimentare alla vigilia di una grande guerra". Oggi ha detto che "il nostro compito è consolidare il popolo durante la campagna elettorale affinché ci sia la vittoria, la vittoria su tutti i fronti".