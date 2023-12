Cattedrale di Notre Dame, Macron visita il cantiere

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita al cantiere della cattedrale di Notre Dame, parzialmente distrutta da un violento incendio nel 2019

A un anno dalla riapertura parziale della cattedrale di Notre Dame de Paris, il presidente francese Emmanuel Macron è andato in visita al cantiere, salendo in cima all'edificio, dal quale è possibile ammirare un panorama unico sulla capitale transalpina. Le immagini vertiginose, filmate grazie all'uso di droni, sono state trasmesse in diretta sul profilo X dell'Eliseo.

La cattedrale è in ristrutturazione dal 15 aprile 2019, quando è stata parzialmente distrutta da un devastante incendio divampato nella "foresta": la porzione di travi in legno situata al di sotto del tetto.

La riapertura della cattedrale di Notre Dame prevista per la fine del 2024

Macron ha ringraziato le centinaia di persone al lavoro, tra operai, artigiani, e restauratori impegnati da quasi cinque anni per la rinascita di Notre Dame. "Grazie mille'', ha gridato affacciandosi dalle impalcature. La cattedrale, capolavoro dell'arte gotica, sta lentamente ritrovando il suo splendore, anche grazie alla generosità di chi ha partecipato alle donazioni giunte da tutto il mondo: finora sono stati raccolti 844 milioni di euro.

Prima del rogo, Notre Dame accoglieva ogni anno 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti. La riapertura complessiva è prevista per fine 2024: la speranza è che ciò possa avvenire proprio per l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, dopo i Giochi Olimpici che saranno ospitati nella capitale francese.