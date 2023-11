Di Ansa

L'ex diplomatico è morto nella sua casa in Connecticut

È morto a 100 anni l'ex segretario di Stato statunitense Henry Kissinger. Ne ha dato notizia il Washington Post, aggiungendo che l'ex alto diplomatico si è spento nella sua casa in Connecticut.

L'alto diplomatico di origine ebraica era fuggito insieme alla famiglia dalla Germania nazista. Nel 1943 era diventato cittadino statunitense prima di laurearsi ad Harvard nel 1950.

Kissinger ha prestato servizio durante le amministrazioni Nixon e Ford.

Conosciuto per i suoi occhiali spessi e il suo accento marcato, ha dominato la politica estera mentre gli Stati Uniti si ritiravano dal Vietnam e riallacciavano le relazioni diplomatiche con la Cina comunista.

Figura controversa, è stato criticato da molti, soprattutto per i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia. Nel 1973 fu insignito del Nobel per la pace per aver negoziato il cessate il fuoco in Vietnam.

Lo scorso luglio, a cento anni compiuti aveva visitato la Cina ed era stato ricevuto dal presidente Xi Jinping. La Repubblica popolare ha ricordato l'ex segretario di Stato come "Un vecchio amico del popolo cinese".