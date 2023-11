Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas

Ecco i nomi delle persone che sono state liberate da Hamas, in cambio del rilascio di prigionieri palestinesi, nell'ambito dell'accordo sulla tregua con Israele

PUBBLICITÀ

Le autorità di Israele, nella serata di sabato 25 novembre, hanno confermato l'identità dei tredici ostaggi liberati da Hamas, che secondo le prime informazioni sono tutti i buone condizioni di salute. Secondo quanto indicato dal Jerusalem Post, si tratta di sette bambini e di sei adulti.

Una di loro è Emily Hand, nove anni, rapita dai membri del movimento di resistenza islamica palestinese nel corso degli attacchi del 7 ottobre. Era stata rapita insieme alla sua amica Hila Rotem di 13 anni: anche lei è stata liberata, al contrario di sua madre Raya, che è ancora in ostaggio.

Dalla ragazza rapita al rave all'attivista

C'è poi Maya Regev, 21enne, che fa parte dei ragazzi che erano al concerto rave nel giorno dell'offensiva di Hamas: fu rapita assieme al fratello Itay. Quella mattina chiamò il padre urlando "mi sparano, sono morta".

Nell'elenco degli ostaggi liberati figurano quindi Noam e Alma Or, fratello e sorella, di 17 e 13 anni. Il loro padre rimane invece a Gaza. Rilasciate anche Shiri e Noga Weiss, madre e figlia, rispettivamente di 53 e 18 anni, così come Sharon e Noam Avigdori, anche loro madre e figlia, 52 anni e 12 anni, e Shoshan Haran, 67 anni, fondatrice della Ong Fair Planet, che aiuta a portare tecniche agricole e agricole innovative nei territori meno sviluppati del mondo.

Infine, Adi Shoham, 38 anni, suo figlio Naveh di 8, e sua sorella Yahel di tre. Erano stati tutti rapiti dal kibbutz Be'eri insieme al resto dei membri della loro famiglia allargata.

Il Qatar conferma la liberazione di 39 palestinesi

Al contempo, un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Paese che assieme a Egitto e Stati Uniti ha partecipato alla mediazione che ha consentito di raggiungere l'accordo per la tregua tra Hamas e Tel Aviv, ha fatto sapere che Israele ha cominciato a rilasciare 39 prigionieri palestinesi.

Infine, secondo fonti israeliane citate da Ynet, Hamas ha fornito a Israele un elenco di altri 13 ostaggi che saranno rilasciati oggi. Secondo le stesse fonti, in questo caso Hamas non ha separato componenti di stessi nuclei familiari come invece era accaduto nel secondo gruppo.