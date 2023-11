Grano ucraino e servizi di trasporto a prezzi stracciati: gli agricoltori e i camionisti polacchi protestano

Agricoltori e trasportatori polacchi protestano al confine con l'Ucraina per quella che definiscono una ''concorrenza sleale'' dei vicini ucraini.

Grano a basso costo dall'Ucraina

Gli agricoltori affermano che gli equilibri del mercato polacco sono saltati a causa dell'ondata di grano a basso costo proveniente dall'Ucraina.

Incolpano il governo polacco per la ''deriva'' e chiedono sussidi per il mais e tasse agricole più basse.

Gli agricoltori in protesta affermano di sostenere le richieste dei trasportatori polacchi che da 18 giorni bloccano diversi valichi di frontiera con l'Ucraina.

I camionisti e gli agricoltori polacchi chiedono tutele

Anche i camionisti polacchi - che hanno bloccato un quarto valico di frontiera con il Paese vicino, chiedono maggiori tutele.

Il blocco si è ora esteso al valico di Medyka, a sud, in considerazione del fatto che i colloqui tra Varsavia e Kiev non sono riusciti a trovare una soluzione.

A Medyka, i camionisti sono stati raggiunti dagli agricoltori che dicono di soffrire ancora per il calo dei prezzi dovuto alle importazioni di grano ucraino all'inizio dell'anno.

"Oggi iniziamo una protesta di tre giorni contro ciò che sta accadendo nell'agricoltura e nei trasporti", ha dichiarato Roman Kondrow, leader dei coltivatori di Medyka.

Gli agricoltori hanno chiesto sussidi e prestiti a basso costo e hanno avvertito che bloccheranno il valico di Medyka per diverse ore al giorno, prima di lanciare un blocco su larga scala lunedì. "Sosteniamo il nostro settore nazionale dei trasporti polacchi e ci sosteniamo a vicenda", ha aggiunto Kondrow.

I camionisti hanno organizzato blocchi per protestare contro l'allentamento delle regole di accesso all'Ue per le aziende ucraine, che secondo loro ha portato a un calo dei profitti.

Colloqui senza esito positivo tra Polonia, Ucraina e Ue

I ministeri delle infrastrutture polacco e ucraino e i rappresentanti dell'Unione europea hanno tenuto diversi colloqui per far rientrare la crisi, ma non è ancora stato raggiunto un accordo.

Secondo l'agenzia di stampa polacca PAP, "circa mille" camion sono attualmente in coda per attraversare il confine al checkpoint di Korczowa, rispetto ai 750 di Dorohusk e ai 620 veicoli del valico di Hrebenne.

In una dichiarazione congiunta ai rispettivi ministri dei trasporti e alla Commissione europea, la scorsa settimana i presidenti delle associazioni degli autotrasportatori cechi, ungheresi, lituani, polacchi e slovacchi hanno chiesto che i permessi d'ingresso nell'Ue vengano nuovamente richiesti agli autotrasportatori ucraini.

L'Ue ha abbandonato questo sistema dopo l'invasione russa del febbraio 2022.