Javier Milei: "Oggi inizia la fine della decadenza argentina"

Nel suo primo discorso da neo eletto, Javier Milei ha annunciato di voler ricostruire l'Argentina. Mentre arrivano le prime congratulazioni dei leader europei e mondiali

"Oggi inizia la fine della decadenza argentina. Iniziamo la ricostruzione e a voltare la pagina della nostra storia", ha detto Javier Milei, neo eletto presidente argentino nel suo primo discorso a margine della vittoria al ballottaggio contro il candidato peronista progressista Sergio Massa.

Riprendiamo il cammino che non avremmo mai dovuto perdere. Finisce il modello dello stato che impoverisce e benedice solo alcuni mentre la maggioranza soffre. E' una notte storica, torniamo ad abbracciare l'idea della libertà Javier Milei Presidente neoeletto dell'Argentina

Con l'86% dei voti scrutinati l'ultraliberista Milei ha vinto con il 56% il ballottaggio contro Sergio Massa (44,04%), in un'elezione storica e cruciale per il Paese.

Milei assumerà il suo mandato il 10 dicembre, nel quarantesimo anniversario della democrazia dall'ultima dittatura militare. "La situazione è drammatica, non c'è spazio per la gradualità, per le mezze misure - ha dichiarato il vincitore nel suo primo discorso da presidente, elencando l'inflazione, la povertà, la miseria e l'insicurezza come le sfide più urgenti -. L'Argentina ha un futuro ed è liberale".

In giacca e cravatta al fianco della sorella Karina, Milei ha promesso, tra le altre cose, che porterà il Paese ad essere una potenza mondiale.

Nella sua presentazione, però, l'economista classe 1970 ha evitato di parlare dei suoi cavalli di battaglia, dalla dollarizzazione alla chiusura della Banca Centrale. Non ha invece fatto a meno di rinnovare il suo motto: "Viva la libertà, maledizione". "Viva la libertà, maledizione", acclamato dai suoi sostenitori prima di abbracciare i suoi genitori. Nelle principali città del Paese, a Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, in migliaia hanno festeggiato i risultati elettorali con canti, balli, caroselli di auto sventolando le bandiere biancocelesti.

Le proposte politiche di Milei

Diverse le sue proposte politiche estreme che hanno reso Milei famoso in tutto il mondo durante la campagna elettorale: tra le più iconiche la sostituzione della valuta argentina, il peso, con il dollaro statunitense, la chiusura della Banca centrale, il libero accesso alle armi, la privatizzazione delle imprese pubbliche e la cancellazione dell’assistenza sociale diretta, con l'introduzione dei sussidi temporanei per le cure mediche.

Ha giurato di tagliare i legami con i principali partner commerciali dell'Argentina, Cina e Brasile, ha insultato Papa Francesco, ha messo in dubbio il bilancio delle vittime della brutale dittatura argentina e sostiene che gli esseri umani non sono alla base del cambiamento climatico.

Rispetto ad altri leader populisti e conservatori, Milei si oppone sì all’aborto, al femminismo e all’educazione sessuale nelle scuole, ma allo stesso tempo difende il diritto individuale di scegliere il proprio sesso e genere, il matrimonio di persone omosessuali e la legalizzazione delle droghe.

Le congratulazioni a Milei

Con i risultati del ballottaggio sono arrivate anche le congratulazioni a Milei da parte dei leader europei e mondiali: dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel a quello brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva fino al vicepremier e ministro delle Infrastrutture italiano Matteo Salvini, ed Elon Musk secondo cui "L'Argentina ha davanti a sé la prosperità".

Non potevano mancare quelle dell'ex primo inquilino della Casa bianca Donald Trump che sul suo Truth social ha scritto: "Congratulazioni a Milei per la grande corsa alla presidenza dell’Argentina. Tutto il mondo stava guardando! Sono molto fiero di te. Trasformerai il tuo Paese e davvero renderai di nuovo grande l’Argentina", adattando al Paese sudamericano lo slogan della sua campagna elettorale del 2016, Make America Great Again.