L'ultraliberista Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Con il 56% delle preferenze, il candidato del partito di estrema destra Libertad avanza, ha sconfitto al secondo turno il rivale peronista di Unión por la Patria (Up) Sergio Massa, ministro dell'Economia con lo scorso governo.

Milei è noto al pubblico per la campagna elettorale teatrale e per le sue controverse promesse, come quella di rendere il dollaro la moneta nazionale e di "bruciare la Banca Centrale argentina".