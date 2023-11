Di Euronews Digital

Cortei per la pace si sono tenuti, tra le altre metropoli, a Londra - dove la Polizia ha vissuto momenti di tensione con un gruppo di attivisti di estrema Destra - Bruxelles e Parigi

A Londra circa mezzo milione di persone sono scese in piazza per chiedere il cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas.

La Polizia locale ha intensificato gli sforzi per garantire che la marcia filo-palestinese rimanesse pacifica, dopo una settimana di scontri politici sull’opportunità o meno di svolgerla nel fine settimana in cui il Regno Unito onora i suoi caduti in guerra.

Tuttavia, si è scontrata con i manifestanti di estrema Destra, arrestando almeno 82 persone.

Più di 2.000 agenti sono nelle strade della capitale per il weekend, mentre si conta circa mezzo milione di manifestanti in marcia.

La Polizia, che ha vissuto momenti di tensione con un gruppo di attivisti di estrema Destra, ha effettuato quasi 100 arresti per reati come sostegno ad organizzazioni vietate e crimini d'odio, negli ultimi fine settimana in cui si sono svolte le proteste nella capitale.

Qui Londra, a voi Parigi...

Anche a Parigi una marcia filo-palestinese invoca il cessate-il-fuoco a Gaza.

La marcia si svolge un giorno prima della manifestazione contro l'antisemitismo, che tanto divide i partiti politici transalpini.

Macron, la cui partecipazione alla marcia non era prevista, accoglie con favore questi incontri, che sono "motivo di speranza".

Presenti, invece, la premier, Elisabeth Borne, e la leader di estrema Destra, Marine Le Pen.

Esponenti del partito di Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, non parteciperanno alla manifestazione di domenica, a differenza dei suoi alleati socialisti, verdi e comunisti.

La marcia è stata indetta dai leader del parlamento, nel contesto di un allarmante aumento di atti antiebraici dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

In Francia, dove vive la più grande popolazione ebraica d’Europa, dal 7 ottobre si sono verificati sinora 1.159 atti antisemiti, quasi tre volte più di tutti gli atti contro gli ebrei francesi nel 2022, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno.

Decine di migliaia di persone, infine, hanno marciato anche a Bruxelles per chiedere un cessate il fuoco immediato nella guerra tra Israele e Hamas.

La manifestazione, svoltasi in maniera pacifica, ha incluso famiglie e bambini.