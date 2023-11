Secondo quanto riferito dal personale sanitario i raid hanno fatto oltre 50 vittime e decine di feriti

PUBBLICITÀ

Non si fermano gli attacchi aerei israeliani. Questa volta i raid hanno colpito un campo profughi nel centro della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal personale sanitario i raid hanno fatto oltre 50 vittime e decine di feriti.

Secondo un portavoce militare dello stato ebraico le truppe stavano effettuando operazioni di ricognizione dopo aver trovato dei lanciarazzi di Hamas sotterranei vicino a case residenziali nel nord della Striscia. Lo rivelano le forze di difesa israeliane citate dal Times of Israel.

Secondo un filmato diffuso dal Times of Israel, le truppe della 401esima Brigata avrebbero individuato una serie di lanciarazzi all’interno di un parco giochi per bambini. “Questa è un’ulteriore prova del costante utilizzo da parte dell’organizzazione terroristica Hamas della popolazione civile come scudo umano per scopi terroristici”, afferma l’Idf in una nota.

Intanto dopo i recenti attacchi del 7 ottobre, il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito che il bilancio degli attacchi nell’enclave dal 7 ottobre è salito a 9.770 morti, compresi 4.880 bambini. I feriti sarebbero 26mila. Oltre 140 le vittime tra i palestinesi nella Cisgiordania occupata.

E mentre nella Striscia si alzano colonne di fumo, il conflitto prosegue nonostante i le ripetute richieste internazionali di tregua e gli appelli all’invio di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite ha avvertito che servono più cibo, acqua e medicinali nella Striscia.

Nei giorni scorsi Israele ha consentito l'ingresso di oltre 70 camion carichi di aiuti dall'Egitto attraverso il valico di Rafah. Secondo l’Onu serve oltre 1 miliardo di dollari per aiutare i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. La crisi nei territori occupati, secondo le Nazioni Unite, continua a peggiorare di giorno in giorno.

Netanyahu: “No al cessate il fuoco senza ritorno dei nostri ostaggi”

“Non ci sarà un cessate il fuoco senza il ritorno dei nostri ostaggi”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, visitando la base dell’aeronautica militare di Ramon, nel sud di Israele. “Lo diciamo sia ai nostri nemici che ai nostri amici. Continueremo finché non li sconfiggeremo”, ha aggiunto Netanyahu.

I bombardamenti continuano

Israele ha colpito, sabato 4 ottobre, l'ospedale di Al-Shifa a Gaza e un'ambulanza, che secondo l'Idf, sarebbero stati usati da Hamas. La notizia è stata smentita dalla parte palestinese, per la quale due veicoli della Mezzaluna Rossa stavano trasportando civili feriti verso il valico di Rafah al confine con l'Egitto.

"Drammatico il numero degli sfollati": Onu definisce la situazione a Gaza un "disastro collettivo"

I palestinesi di Gaza hanno riferito di evidenti attacchi aerei israeliani in tutta l'enclave assediata, comprese esplosioni nel sud, nonostante Israele avesse chiesto ai civili di cercare rifugio nella zona meridionale mentre le operazioni di terra si intensificano nel nord della Striscia.