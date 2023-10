Nel frattempo, la Polonia ha ottenuto un via libera dalla NATO per "guidare grandi operazioni di difesa

PUBBLICITÀ

Mentre il conflitto prosegue, il parlamento ucraino ha approvato in prima lettura il disegno di legge che vieta le attività delle organizzazioni religiose legate alla Russia in Ucraina. Un progetto che se approvato definitivamente potrebbe portare al divieto delle attività della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca nel Paese.

Intanto Mosca ha lanciato negli ultimi giorni una serie di attacchi sulla città di Avdiivka, nella regione del Donetsk dove le forze russe potrebbe intensificare la loro offensiva. Mentre proseguono i raid su Kherson e Dnipro, i media ucraini hanno fatto sapere che circa 30.000 civili sono scomparsi in Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala.

Due jet russi Sukhoi-27 si sono alzati in volo sul Mar Nero per intercettare un aereo da ricognizione RC-135 e due caccia Typhoon britannici ed impedire loro di violare lo spazio aereo russo. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe. Gli aerei intercettati hanno fatto una virata a U allontanandosi dal confine senza incidenti, aggiunge il ministero.

Kiev, granata con propaganda russa sulla riva destra del Dnepr

Le forze armate russe hanno lanciato un'insolita granata su uno degli insediamenti della riva destra del Dnepr, fiume che divide in due l'Ucraina.

Secondo quanto riportato da Alexander Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, i russi avrebbero inserito nel proiettile materiale propagandistico nel quale - come si vede anche dalla foto pubblicata - "scrivono che stiamo combattendo per gli Stati Uniti, che dobbiamo 'fare la scelta giusta e riunirci con il nostro popolo fraterno e combattere il fascismo insieme, come fecero i nostri nonni e bisnonni'" riporta Prokudin.

Nel frattempo, la Polonia ha ottenuto un via libera dalla NATO per "guidare grandi operazioni di difesa". A Cracovia si è conclusa l’esercitazione di certificazione delle forze speciali con la partecipazione di soldati dei distaccamenti alleati.