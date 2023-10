Rugby, la finale del mondiale sarà tra Sud Africa e Nuova Zelanda

Di Euronews

Gli Springboks hanno vinto sull'Inghilterra staccando il biglietto per la finale del 28 ottobre a cui si erano qualificati gli All Blacks

Con la vittoria sull'Inghilterra ottenuta con un 16-15, i campioni in carica del Sudafrica, si sono candidati per la vittoria della coppa del mondo di rugby in corso in Francia staccando il biglietto per la finale di Parigi di sabato 28 ottobre.

Con la Nuova Zelanda sarà scontro fra titani: con tre titoli a testa, entrambe le squadre sono in cima all'albo d'oro per numero di coppe vinte nella storia della competizione.

Ventotto anni dopo il loro primo titolo casalingo, i sudafricani hanno ora l'opportunità di diventare la prima squadra a cucire una quarta stella sulla maglia (dopo il 1995, il 2007 e il 2019). La Nuova Zelanda (vincitrice nel 1987, nel 2011 e nel 2015) scenderà in campo con lo stesso obiettivo. Gli "Springboks" e gli "All blacks" hanno dominato, alternandosi, nelle precedenti quattro edizioni della coppa.

Ventiquattrore prima del calcio d'invio, sempre allo Stade de France, sarà la volta della lotta per il terzo posto tra Inghilterra e Argentina.