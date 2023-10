Israele ordina a oltre un milione di palestinesi di evacuare l'area intorno alla città di Gaza entro 24 ore. La preoccupazione delle Nazioni unite: "Facciano marcia indietro. Conseguenze umanitarie devastanti". L'iniziativa sembra anticipare un'offensiva di terra su larga scala

"Evacuare il nord della Striscia entro 24 ore"

PUBBLICITÀ

Israele ha ordinato a oltre un milione di Palestinesi di evacuare il nord della Striscia di Gaza entro le prossime 24 ore. A renderlo noto le Nazioni Unite, che bollano la richiesta come "impossibile da soddisfare", sottolineandone le "conseguenze umanitarie devastanti".

Le Nazioni Unite lanciano un forte appello affinché un tale ordine, se confermato, venga ritirato per evitare quella che è già una tragedia in una vera calamità Stephane Dujarric Portavoce ONU

"Evacuazione nel vostro interesse". Si teme un'offensiva di terra

Definito "senza precedenti" da esponenti stessi delle Nazioni Unite, l'ordine di evacuare il nord della Striscia non ha tuttavia al momento ancora trovato ufficiale conferma da parte di Israele. "Questa evacuazione è per la vostra sicurezza", hanno però fatto sapere le autorità israeliane, lasciando presagire un'offensiva terrestre. Il capo di Stato maggiore aveva promesso: "Gaza non sarà più la stessa".

Incessanti intanto i bombardamenti su Gaza. Sono oltre 1500 i morti palestinesi, di cui almeno 700 donne e bambini, e più di 6mila i feriti. Circa 300.000 le persone sfollate.

Cresce la preoccupazione delle Nazioni Unite che hanno definito la situazione come "devastante". I palestinesi rimangono infatti isolati sotto le bombe, senza acqua, cibo né elettricità, con le scorte in rapido esaurimento. Gli israeliani affermano che l'isolamento durerà finché gli ostaggi di Hamas, oltre 120 persone, non verranno riconsegnati.

Sarebbero stati uccisi dagli attacchi aerei israeliani anche undici operatori dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

Il valico di Rafah rimane l'unico punto di contatto con l'esterno per i due milioni e mezzo di palestinesi intrappolati nella Striscia. L'Egitto ha chiesto di istituire una zona cuscinetto che interrompa i bombardamenti intorno all'ingresso. Tuttavia le infrastrutture sono danneggiate dopo gli attacchi aerei di Israele dello scorso 10 ottobre.

Secondo le fonti siriane Israele avrebbe anche bombardato gli aeroporti di Aleppo e Damasco.

Nei suoi primi commenti pubblici, il presidente dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Mahmoud Abbas,ha chiesto giovedì la "fine immediata delle aggressioni" contro i palestinesi. Durante un incontro ad Amman con il re Abdullah II di Giordania, ha condannato le violenze sui civili da entrambe le parti. Sono proprio i civili le principali vittime del conflitto scoppiato in seguito all'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre.

Sette giornalisti uccisi a Gaza, migliaia di civili morti

L'assedio totale imposto da Tel Aviv dopo il brutale attacco subito da Hamas sta provocando centinaia di vittime civili: sono già più di 1500 i morti tra i palestinesi e da più parti si moltiplicano le richieste a Israele di rispettare il diritto internazionale. Secondo la nazione ebraica, tuttavia, tutto si starebbe svolgendo nel rispetto degli standard.

Secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, sono già sette i giornalisti che lavoravano nella Striscia di Gaza che sono stati uccisi, come riportato da Sami Aboumar, mediatore culturale del Centro italiani di scambio culturale-Vik, che si trova sul posto.

Un raid lanciato da Israele ha colpito martedì pomeriggio il porto di Gaza. Le immagini trasmesse in tv dall'emittente Al Jazeera mostrano una densa nube di fumo che si alza dal porto, con pescherecci e altre imbarcazioni in fiamme.

Palestinesi intrappolati

La popolazione civile continua intanto a trovarsi intrappolata: i pochi varchi a disposizione sono stati chiusi, compreso quello di Rafah che conduce in Egitto. . Gli operatori delle Nazioni Unite presenti sul posto stanno pagando un prezzo altissimo: l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha fatto sapere che undici****dipendenti sono stati uccisi dall'inizio dei bombardamenti.

Israele ha schierato 300mila soldati ai suoi confini in quella che si prospetta come una prossima invasione di Gaza. Sta inoltre distribuendo armi a persone autorizzate nei Kibbutz nei pressi del confine.