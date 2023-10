Di Euronews

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e quella del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, arrivate in Israele. "Siamo qui per esprimere solidarietà e limitare le conseguenze umanitarie. Hamas va fermato"

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e quella del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sono arrivate in Israele. "Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà - ha scritto von der Leyen su X -. Il terrorismo non avrà la meglio". "Possiamo e dobbiamo fermare Hamas - ha aggiunto - e fare il possibile per mitigare le conseguenze umanitarie".