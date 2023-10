Ucraina, Zelensky visita le truppe al fronte

Di Euronews

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato un posto di comando nei pressi del fronte orientale

Mentre la controffensiva ucraina continua lentamente ad avanzare, Kiev ha diffuso immagini del presidente Volodomyr Zelensky che appare in quello che viene indicato come un posto di comando nei pressi del fronte orientale.

Secondo fonti governative, il leader ucraino avrebbe incontrato alcuni responsabili militariin un luogo non precisato tra le città di Kupiansk e Lyman, nella regione di Donetsk. L'area è stata teatro di intensi combattimenti nelle ultime settimane, con la Russia che ha lanciato nuove operazioni militari per riconquistare il terreno perduto.

La Russia schiera 10mila soldati nella zona di Bakhmut

L'Ucraina ha anche pubblicato un raro video di un carro armato Leopard 2 donato dalla Germania in azione, mentre spara colpi sul fronte meridionale nella zona di Zaporizhzhia. L'obiettivo, secondo quanto dichiarato, erano postazioni russe situate nei pressi di Melitopol.

La Russia, nel frattempo, ha concentrato più di diecimila soldati nella zona di Bakhmut, con reggimenti di carri armati, gruppi motorizzati e aviotrasportati. Lo ha dichiarato il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine. Secondo nella stessa fonte, nella zona sono in corso violenti combattimenti.