Incendio in una discoteca nella citta di Murcia, Spagna - Diritti d'autore Screenshot via EBU

Sono almeno 13 le vittime e quattro feriti a seguito di un incendio scoppiato in una discoteca di Murcia, a sud-est della Spagna. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Nel 2009 un cortocircuito aveva provocato un incidente simile