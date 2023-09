La polizia indaga sulle cause del rogo che il 12 settembre ha ucciso 56 persone, tra cui tre bambini. I sopravvissuti sono sotto shock, molti residenti si sono lanciati dalle finestre. Si pensa che nello stabile mancassero le vie di fuga

Sono almeno 56 i morti, tra cui tre bambini, a causa di un incendio scoppiato all'improvviso in un condominio di Hanoi, la capitale del Vietnam. Le fiamme sono divampate nello stabile di dieci piani, che ospitava circa 150 residenti, la sera del 12 settembre.

I soccorritori hanno faticato a raggiungere l'edificio, situato in un vicolo molto stretto, nel sud della città. 70 persone sono state tratte in salvo ma 54 di loro sarebbero ricoverate in ospedale. In molti hanno provato a sfuggire alla morsa delle fiamme gettandosi dalle finestre. Secondo i testimoni tra questi c'era anche un bambino, che è stato lanciato da uno dei piani alti del palazzo, nel disperato tentativo di salvarlo. Alcune persone avrebbero provato a prenderlo e ad attutire la caduta con un materasso, ma non è noto se sia sopravvissuto.

Circa 15 persone sono riuscite, invece, a mettersi in salvo salendo sul tetto del palazzo. Molti dei sopravvissuti sono al momento in stato di shock.

Secondo quanto riferito da Afp nello stretto stabile mancavano le vie di fuga necessarie e per molte delle vittime è stato impossibile abbandonare l'edificio. Non c'era neanche una scala di emergenza esterna, per consentire la fuga. Sembrerebbe che le fiamme si siano propagate dal parcheggio del condominio, secondo i testimoni.

Avviata un'inchiesta

Una sopravvissuta, Nguyen Thi Minh Hong, ha detto ad Afp che la sua famiglia ha aspettato nel loro appartamento, al settimo piano, per cinque ore prima che arrivassero i soccorsi.

"Dormivamo quando improvvisamente abbiamo sentito molto caldo. Mio marito ha aperto la porta e abbiamo sentito la gente gridare aiuto, circondata dal fumo", ha riferito la trentaquattrenne.

La famiglia, con i due figli di sei e nove anni, ha cercato di fuggire verso il tetto, ma sono stati costretti a rientrare nel loro appartamento a causa del calore causato del fuoco. I genitori hanno cercato di aiutare i bambini mettendo loro degli asciugamani bagnati sul volto.

La polizia ha trattenuto il proprietario delle stabile per indagare su una probabile violazione delle norme di sicurezza antincendio. Il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, che ha visitato il sito nella mattina del 13 settembre, ha ordinato alle forze dell'ordine di aprire un'inchiesta sulle cause del rogo.