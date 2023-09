Di Euronews

Il ministero della difesa russo ha affermato di aver distrutto tre droni marini di Kiev diretti contro il ponte di Kerch. L'infrastruttura è stata chiusa per la terza volta in meno di un anno

Mosca ha dichiarato di aver distrutto distrutto tre droni marini ucraini diretti verso il ponte Kerch, costruito nel 2014 per collegare la penisola di Crimea illegalmente annessa dalla Russia. L'infrastruttura è stata chiusa per la terza volta nel giro di meno di un anno.

Secondo quanto dichairato dal ministero della Difesa russo, un drone marino è stato distrutto nella tarda serata di venerdì e altri due nella prima mattinata di sabato.

I precedenti

A ottobre un'esplosione aveva provocato tre morti e secondo Mosca è stata causata da un camion bomba.

A luglio un altro attacco aveva ucciso una coppia e ferito gravemente la figlia, lasciando una campata della carreggiata pericolosamente sospesa.

Il ponte di Kerch rappresenta un'infrastruttura strategica per il controllo e gli approvvigionamenti dell'esercito russo in Crimea. Per difenderlo la Russia ha creato una barriera sottomarina di navi affondate attorno all'opera, così da difenderlo da eventuali altri attacchi ucraini con droni marini. Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

"La Russia sta impiegando una serie di difesepassive, come generatori di fumo e barriere sottomarine, oltre a misure di difesa attiva come i sistemi di difesa aerea, per rafforzare la sicurezza degli attraversamenti e minimizzare i danni di futuri attacchi", si legge nel rapporto pubblicato su X.

"L'importanza del ponte sia per la logistica sia per il simbolismo dell'occupazione russa richiede queste ampie misure di protezione", commentano gli esperti di Londra.

Le immagini satellitari, aggiungono, confermano - a partire dal 29 agosto - la creazione di una "barriera sottomarina di navi sommerse e bracci di contenimento per scoraggiare gli attacchi dei veicoli di superficie senza equipaggio (Usv) contro il ponte di Crimea".

In particolare, nella parte meridionale del ponte, questa barriera comprende diverse navi distanti 160 metri l'una dall'altra, collocate nello stesso punto in cui il ponte è stato colpito il 17 luglio scorso dagli Usv ucraini 'Sea Baby'.

Altre contromisure per proteggere il ponte, conclude il rapporto, includono l'uso di generatori di fumo Tda-3 montati su camion, che sono stati testati il 24 maggio scorso e sono stati impiegati il 12 agosto.

Gli attacchi sul territorio russo

Due droni lanciati dal Kiev contro la provincia di Belgorod, al confine con l’Ucraina, sono stati intercettati dalle difese aeree russe. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, che ha accusato di Kiev di “tentare di condurre un attacco terroristico” contro il territorio russo.