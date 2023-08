Il business della guerra: boom di droni "made in Ukraine"

Le commesse del governo di Kiev agevolano le aziende locali, che stanno vivendo un boom senza precedenti, assumendo continuamente personale. A dimostrazione che la guerra resta un grande business, per chi sa cogliere l'occasione giusta

Sul campo di battaglia sono diventati indispensabili.

I droni sono gli occhi di un esercito ucraino privo di potenza aerea: registrano i movimenti nemici e servono a regolare il fuoco dell'artiglieria.

L’Ucraina li ha utilizzati anche per portare la guerra in territorio russo, colpendo obiettivi a centinaia di chilometri dal confine. Spaventando la popolazione di Mosca.

"Anche noi che produciamo i droni siamo soldati!"

Consapevole della sua crescente necessità, l'Ucraina ha stanziato quasi un miliardo di euro per l'acquisto e la produzione di droni "Made in Ukraine" per l'Esercito.

E le aziende locali come l'AirLogix di Kiev stanno vivendo un boom senza precedenti.

A dimostrazione che la guerra resta un grande business, per chi sa cogliere 'occasione giusta.

Lo spiega Vitalij Kolesnitjenko, titolare di AirLogix:

"Qui anche noi siamo soldati! Costruiamo questi UAV (droni) per le nostre forze armate. Quando abbiamo iniziato, dopo l'invasione, eravamo 6-8 persone, ora siamo più di 40 persone e stiamo assumendo nuovo personale ed estendendo la nostra attività".

Produzione e addestramento

Aziende simili sono fiorite ovunque in Ucraina.

"Drone Lab" è nato all'inizio dell'invasione per aiutare l'esercito ucraino: c'era un solo ingegnere. Adesso sono 20, più 100 volontari. Hanno prodotto oltre 1.500 droni e addestrato centinaia di soldati ucraini a farli volare.