Il presidente Zelensky licenzia tutti i capi regionali del reclutamento

Non si fermano gli attacchi con droni in Russia. Le autorità di Mosca hanno affermato di aver sventato, grazie alla difesa aerea, un raid sulla capitale. Il sindaco, Sergey Sobyanin, ha confermato via Telegram che è stato "eliminato" un drone e nessuno è rimasto ferito ma la gente ora ha paura.

Sul fronte opposto è di almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo che ha colpito la città di Zaporizhzhia. Danneggiato l'edificio del Reikartz Hotel utilizzato da staff delle Nazioni Unite mentre frammenti di un razzo" sono caduti nell'area di un ospedale pediatrico a Kiev.

Un bambino di otto anni è stato ucciso in un attacco russo con missili ipersonici Kinzhal all’aeroporto di Kolomyia nella regione di Ivano-Frankivsk, nell’Ucraina occidentale: lo ha reso noto su Telegram l’ufficio del Procuratore generale ucraino.

Il portavoce dell’Amministrazione militare di Kiev, Mykhailo Shamanov, aveva detto che più di un Kinzhal era stato abbattuto sui cieli della capitale, mentre in realtà si è trattato di un solo missile. I suoi detriti sono caduti in due distretti della città, incluso quello di Obolon, dove sono finiti sul terreno di un ospedale pediatrico senza provocare feriti o vittime. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko aveva chiesto ai cittadini di Kiev di raggiungere i rifugi.

Nella città di Kherson, inoltre, una persona à morta e sei civili sono rimasti feriti in seguito al bombardamento russo di questa mattina: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina. Sono state prese di mira anche le città di Cherson e Berislav, oltre al villaggio di Komyshany, dove sono rimaste ferite tre donne.

La mossa di Zelensky

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito.

"Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso la frontiera di coscritti.

La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari", ha annunciato Zelensky su Telegram.

Il gruppo Wagner continua a mantenere una presenza nelle strutture in Bielorussia e le voci di un presunto ritiro in Russia restano poco chiare. Ad affermarlo l'Istituto per lo studio sulla guerra nel suo ultimo aggiornamento.

Le immagini satellitari, raccolte il 9 agosto, mostrano un numero significativo di veicoli nel campo della Wagner a Tsel, Asipovičij, in Bielorussia, e potrebbero persino indicare che altri veicoli siano arrivati alla base tra il 1° e il 9 agosto.

La fonte affiliata al gruppo di mercenari ha amplificato una smentita da parte di un presunto combattente della Wagner in cui afferma che le speculazioni sono "fantasie", sebbene abbia riconosciuto che molti combattenti stessi spesso non vengono a conoscenza dei loro schieramenti fino all'ultimo momento.

Fonti ucraine continuano a riferire di un allargamento dell'attività del gruppo Wagner nella regione di Brest e una fonte affiliata alla Wagner ha pubblicato un filmato il 10 agosto che mostra che gli istruttori-soldato continuano ad addestrare il personale militare bielorusso.

Il 7 agosto, il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato che la 6a brigata meccanizzata delle guardie separate (6 SGMB) avrebbe condotto un'esercitazione nell'area di Grodno, nella Bielorussia nordoccidentale, vicino ai confini polacco e lituano. Il ministero ha affermato che l'esercitazione comprendeva le lezioni apprese dall'esercito russo in Ucraina.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato, intanto, che esiste una possibilità realistica che alle truppe bielorusse si unisca un piccolo numero di consiglieri della Wagner per addestrare personale militare.