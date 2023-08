Il sindaco della capitale russa ha riferito su Telegram che uno dei droni, abbattuto dalla difesa aerea russa, si è schiantato contro un palazzo del quartiere finanziario. Altri due sono stati intercettati nella regione

Nelle prime ore di mercoledì un drone ha colpito un edificio in costruzione nel quartiere finanziario di Mosca, ha dichiarato il sindaco della città, Sergei Sobyanin. Secondo l'Afp, è stata la sesta notte consecutiva di attacchi aerei sulla regione della capitale russa.

Il quartiere, conosciuto come Moscow City, era stato già colpito due volte in tre giorni all'inizio del mese.

Il ministero della Difesa russo, che ha parlato di "un altro tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico", ha dichiarato che il drone "è stato soppresso dal sistema elettronico" per poi perdere il controllo e scontrarsi con l'edificio. Per precauzione, è stato sospeso per qualche ora il traffico aereo in tutti gli aeroporti della città.

Il sistema di difesa aerea ha abbattuto altri due droni nella parte occidentale della regione di Mosca, nei distretti di Mozhaisk e Khimki.

Martedì il governatore della regione russa di Belgorod ha dichiarato invece che tre civili sono stati uccisi in un attacco con droni contro un centro di cura nel villaggio di Lavy, vicino al confine ucraino. Due persone sono morte sul posto e i medici non sono riusciti a salvare la vita della terza. Queste affermazioni non sono ancora state verificate in modo indipendente.