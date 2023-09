Sebastopoli colpita da un nuovo attacco missilistico

Di Euronews

Nuovo attacco missilistico ucraino su Sebastopoli. A Zaporizhzhia intercettati e distrutti 14 droni russi. La controffensiva avanza, seppur lentamente

L'Ucraina ha lanciato un altro attacco missilistico su Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha dichiarato un funzionario russo, all'indomani di un altro attacco al quartier generale della Flotta del Mar Nero della Russia che ha mandato in fiamme l'edificio principale e messo in fuga un soldato che risulta disperso. Secondo il capo dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, almeno nove persone sono state uccise e 16 ferite a seguito dei 12 attacchi al quartier generale che hanno preso di mira aree in cui erano concentrati personale, attrezzature militari e armi. Sarebbero stati colpiti due sistemi missilistici antiaerei e quattro unità di artiglieria russe.

Sebastopoli è stata messa in allarme per circa un'ora dopo che i detriti dei missili intercettati sono caduti vicino a un molo, ha scritto il governatore Mikhail Razvozhayev sull'app di messaggistica Telegram. Anche il traffico dei traghetti nella zona è stato interrotto, per poi essere ripristinato. Forti esplosioni sono state udite anche vicino a Vilne, nel nord della Crimea, seguite da nuvole di fumo, secondo un canale di notizie filo-ucraino sempre su Telegram.

La controffensiva avanza

Le forze ucraine stanno utilizzando centinaia di carri armati russi catturati in guerra e la controffensiva estiva guadagna lentamente terreno nell'est e nel sud del Paese, secondo l'Istituto per gli studi della guerra.

La guerra dei droni

Intanto su un altro fronte, l'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha lanciato 15 droni Shahed di fabbricazione iraniana contro la regione di Zaporizhzhia, in prima linea, nel sud-est, e contro la provincia di Dnipropetrovsk, più a nord. 14 di questi sono stati intercettati e distrutti . Nella vicina regione di Kherson, il governatore Oleksandr Prokudin ha dichiarato che almeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite nell'ultimo giorno a causa dei bombardamenti russi. La Russia ha sparato 25 proiettili contro la città di Kherson, lungo il fiume Dnipro che segna la linea di contatto tra le parti in conflitto.