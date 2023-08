L'esperto di incidenti: ecco come indagare sull'aereo di Prigozhin

Di Scott Reid and Andrew Naughtie

Un esperto investigatore di incidenti aerei racconta a Euronews in che modo esaminerebbe le prove sulla scena dell'incidente aereo del capo della Wagner

Un esperto internazionale di incidenti aerei ha spiegato a Euronews quali sono i passi da compiere normalmente per indagare su un incidente aereo, come quello che sembra aver ucciso il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Progozhin, mercoledì non lontano da Mosca.

Ismo Aaltonen, ex capo degli investigatori finlandese sugli incidenti aerei, ritiene molto probabile che l'incidente sia stato causato da un "atto criminale", tenuto conto delle circostanze: "Considerando il proprietario dell'aereo e le persone a bordo, diciamo che c'è una grande probabilità", ha spiegato. Aggiungendo che, sulla base del video dell'incidente che è stato diffuso, il jet potrebbe avere subito un danno mentre era in volo.

"Quando ho guardato il video ho provato a zoomare un po' e sembrava che non ci fosse la coda", ha dichiarato l'esperto investigatore a Euronews. "Probabilmente è stato colpito in aria, quindi potrebbe essere un caso di incidente in volo".

Tuttavia, Aaltonen sottolinea come in un'indagine occorra approcciarsi lasciando aperte tutte le piste e lavorando per esclusione. Ciò implica la ricerca e il recupero delle parti dell'aereo, l'esame delle condizioni meteorologiche del giorno, la storia dell'aereo, l'addestramento dei piloti e i registri di manutenzione. "Poi, una volta giunti sul luogo dell'incidente, si sposta il relitto nell'hangar e si inizia l'indagine tecnica. Si verifica se i motori funzionavano correttamente, ad esempio. Ci sono molte cose da controllare ed è per questo che usiamo delle check-list per assicurarci di non dimenticare nulla".

"Naturalmente è necessario un team di specialisti sul posto e in questo tipo di caso, dato che l'aereo è stato prodotto in Brasile, dovrebbe essere inviata una notifica all'autorità investigativa brasiliana. Quest'ultima ha il diritto di nominare dei rappresentanti accreditati che debbono potersi recare in Russia per assistere alle fasi investigative. Inclusi consulenti del produttore".

Tuttavia, ciò potrebbe non accadere, date le attuali circostanze in Russia. E anche qualora potessero essere presenti, eventuali rappresentanti brasiliani potrebbero incontrare difficoltà pratiche sul posto.

Se l'aereo aveva una scatola nera, per esempio, "queste sono spesso costruite da produttori statunitensi, che da quattro o cinque anni non forniscono componenti alla Russia. Quindi potrebbero esserci molte variabili su questo aspetto". L'esperto aggiunge che il guasto meccanico è "molto raro", anche se non più essere escluso a priori. Occorre "concentrarsi sui segni, su eventuali graffi, schegge di missili o bombe all'interno dell'aereo, che sono visibili su determinate componenti, in caso di esplosione di una bomba o di un missile".

Date le circostanze di questo particolare incidente, Keir Giles, consulente del Programma Russia ed Eurasia del think tank indipendente Chatham House, ritiene che non sapremo mai con certezza cosa sia successo: "È improbabile che sapremo mai la vera causa dell'incidente", ha dichiarato, "che si sia trattato o meno di un assassinio deliberato. La questione è così significativa da un punto di vista politico che non c'è alcuna possibilità di un'indagine trasparente e affidabile".