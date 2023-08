Mondiali in Spagna, il trionfo e il dramma di Olga Carmona

La giocatrice della Spagna che ha segnato il gol decisivo contro l'Inghilterra nella finale dei Mondiali non sapeva che suo padre, poche ore prima, era morto

Il trionfo e il dramma in una sola notte. Olga Carmona, la giocatrice della Spagna che ha segnato il gol della vittoria nella finale del Mondiali femminili contro l'Inghilterra ha esibito sulla maglia il nome della madre recentemente scomparsa di una persona a lei cara.

PUBBLICITÀ

La famiglia aveva preferito non dirle nulla

In quel momento, la calciatrice non sapeva che suo padre era morto poche ore prima. Mentre la Spagna festeggiava il gol e applaudiva il suo gesto, la famiglia dell'atleta si asciugava le lacrime e taceva. Avevano preferito non informarla, per consentirle di giocare con la mente libera la partita della vita.

Olga non sapeva ancora nulla neppure quando ha parlato alla stampa, dopo il fischio finale, né quando è arrivata in albergo con le sue compagne di squadra.

Solo in tarda serata la Federcalcio spagnola ha informato la calciatrice

La Federcalcio spagnola le ha raccontato cosa è successo solo successivamente. Nelle prime ore del mattino, ha pubblicato un messaggio toccante sui social network, rivolgendosi al papà: "So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me".