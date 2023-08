Polemiche per il gesto del capo della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales, che ha baciato sulle labbra una giocatrice della nazionale, Jenni Hermoso, dopo la vittoria ai mondiali di calcio femminili

"Le scuse non sono sufficienti". Così il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha commentato le azioni del capo della federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales, che ha baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso in seguito alla vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminile.

Dopo la finale di domenica a Sidney, che ha visto la Spagna conquistare il titolo con la vittoria 1-0 contro l'Inghilterra, Rubiales, 45 anni, ha baciato Hermoso mentre venivano consegnate le medaglie d'oro alla squadra spagnola. Il gesto ha suscitato indignazione e dato il via a numerose polemiche.

"Quello che abbiamo visto è stato un gesto inaccettabile", ha detto Sanchez in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto della polemica sul bacio non richiesto. "Penso anche che le scuse del signor Rubiales siano insufficienti. E penso addirittura che siano inappropriate e che debba andare oltre", ha aggiunto il premier.

Jenni Hermoso celebra la vittoria su Twitter

Domenica, la giocatrice ha postato su Instagram un video che mostrava i festeggiamenti nello spogliatoio, in cui rispondeva alle prese in giro dei compagni di squadra e ha detto che non le era piaciuto. In seguito ha minimizzato l'incidente, in una dichiarazione rilasciata dalla federazione. Ha affermato che si è trattato di "un gesto reciproco totalmente spontaneo, dovuto all'immensa gioia che la vittoria di una Coppa del Mondo comporta. Il presidente e io - ha aggiunto - abbiamo un ottimo rapporto. Il suo comportamento con tutti noi è stato eccezionale e si è trattato di un gesto naturale di affetto e gratitudine".

Dimissioni?

Mentre la polemica sul bacio montava, lunedì Rubiales si è scusato in un video pubblicato sui social media. "È stato fatto senza alcuna cattiva intenzione in un momento di massima esuberanza. Qui l'abbiamo visto come un gesto naturale e normale, ma all'esterno ha suscitato agitazione. Non ho altra scelta che scusarmi e imparare da questo. Quando rappresenterò la federazione farò più attenzione", ha detto.

Tra chi ha seguito la vicenda sono in molti, però, a vederla da un'altra prospettiva. La ministra per l'Uguaglianza del governo provvisorio, Irene Montero, ha definito il gesto una violenza sessuale che non può essere normalizzata. Anche Nadia Tronchoni, responsabile della copertura sportiva del quotidiano El Pais, ha sostenuto questo punto di vista, insieme al politico socialista Adrián Barbón, per cui il fatto è "un'assoluta mancanza di rispetto, che né il momento, né l'euforia, né la gioia giustificano". In molti ora chiedono le dimissioni di Rubiales.