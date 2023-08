Sembrano inevitabili le dimissioni di Luis Rubiales, protagonista della controversa vicenda del "bacio rubato" a Jenni Hermoso: oltre alla FIFA, ora scende in campo anche il governo, con il ministro Félix Bolaños che ha chiesto le dimissioni immediate del presidente della Federcalcio spagnola

La FIFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Luis Rubiales, 46 anni, il presidente della Federazione calcio spagnola (RFEF) finito al centro delle polemiche per il bacio in bocca alla giocatrice Jenni Hermoso (33 anni).

L'episodio è avvenuto a Sydney, domenica scorsa, durante la premiazione della Spagna campione del mondo di calcio femminile.

Oltre alla FIFA, però, anche il governo spagnolo ha preso una decisa posizione: lo stesso ministro per i rapporti con il Parlamento, Félix Bolaños ha chiesto le immediate dimissioni di Rubiales.

La Commissione disciplinare della FIFA contesta a Rubiales, che è anche vicepresidente dell'UEFA, la violazione delle norme su "fair play, lealtà e integrità".

La Commissione valuterà se il presidente della Federcalcio spagnola ha violato il codice relativo alle "regole fondamentali di condotta dignitosa" e se si è comportato "in un modo che porta discredito allo sport del calcio e/o alla FIFA".

Il comportamento di Rubiales potrebbe costituire "violazioni degli articoli 13.1 e 13.2 del Codice Disciplinare FIFA".

Nel comunicato diffuso ai media internazionali, la FIFA ribadisce "il suo forte impegno al rispetto dell'integrità di ogni persona, e condanna fortemente qualsiasi comportamento di segno contrario" .

Il bacio dello scandalo. Screenshot

Le scuse non bastano

Nonostante le scuse pubbliche di Rubiales, la calciatrice Jenni Hermoso, che non ha gradito il bacio, ha chiesto una "punizione esemplare" e il sindacato spagnolo dei calciatori (AFE), guidato da David Aganzo, ne chiede la rimozione dalla guida della Federazione, appoggiato a gran voce da molti ambienti, anche politici, spagnoli.

Per venerdì è prevista una Assemblea generale straordinaria della Federcalcio iberica: in questa occasione si vedrà se i funzionari della Federazione difenderanno il loro presidente a spada tratta o lo "scaricheranno" definitivamente, come sembra più probabile.

Per ora, Rubiales non ha alcuna intenzione di dimettersi.

A tenere le sue parti, il vice della Federazione calcio spagnola, Miguel Bestard: "Ha agito male, certo, ma sembra vittima di una persecuzione mediatica".

Quel gesto "scaramantico"...

Il presidente della Federcalcio spagnola è accusato anche di un altro gesto definito "vergognoso".

Seduto in tribuna a Sydney accanto alla Regina di Spagna, Letizia, e all'Infanta Sofia, Rubiales - verso la fine della finale di domenica - si è toccato i testicoli, forse per "portar fortuna" alla squadra spagnola.

Rubiales abbraccia l'Infanta Sofia, sotto lo sguardo della Regina Letizia. Più defilato, Gianni Infantino. (Sydney, 20.8.2023) Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Víctor Francos, Segretario di stato spagnolo per lo sport, ha detto che “il gesto di afferrarsi i testicoli in tribuna è un gesto che nessuno può difendere”.

La FIFA non ha fornito alcun calendario per una decisione nei confronti di Rubiales. I giudici disciplinari dell'organismo possono imporre sanzioni che vanno da avvertimenti e multe, fino alla sospensione dal mondo dello sport.

Il Comitato disciplinare della FIFA è presieduto dall'avvocato colombiano Jorge Palacio, ex giudice del Tribunale del lavoro e membro della Corte Costituzionale statale.

L'ultimo grado di giudizio sarà, eventualmente, il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna, che - nella peggiore delle ipotesi, per Rubiales - potrebbe renderlo ineleggibile a cariche sportive da due fino a 15 anni.