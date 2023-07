Di Euronews

Il colpo di stato militare in Niger preoccupa l'Unione europea anche sul fronte della fornitura di uranio naturale. Attualmente l'attività mineraria del paese è gestita da una multinazionale francese.

Il colpo di Stato militare che la scorsa settimana ha spodestato il presidente filo-occidentale del Niger ha alimentato le preoccupazioni per la sicurezza del paese e ha inferto un ulteriore colpo alla democrazia lungo la fascia centrale del Sahel in Africa.

Unanime la condanna dei leader mondiali che si sono attivati con l'introduzione di sanzioni economiche.

I timori per le potenziali ripercussioni economiche in Occidente sono dovuti in modo particolare al commercio di un metallo pesante di cui il Niger dispone in abbondanza, l'uranio.

Il Niger, un bacino naturale del prezioso minerale

Secondo l'agenzia europea per le forniture, l'Euratom, il Niger è il primo fornitore di uranio naturale per l'Unione europea, davanti a Kazakistan e Russia. per rendere l'idea, nel 2021 il Niger ha fornito quasi un quarto delle riserve del blocco. Il metallo radioattivo è il più utilizzato come combustibile per le centrali nucleari ma anche per il trattamento di alcune tipologie di cancro e nella costruzione di armamenti nucleari.

Il Niger porta avanti l'attività mineraria nel nord del Paese, gestita dalla società statale francese di energia nucleare Orano, una multinazionale presente nel Paese da quasi 50 anni. Pochi giorni fa proprio Orano ha comunicato l'intenzione di continuare l'attività estrattiva nonostante la situazione contingente , aggiungendo che le centrali nucleari francesi si riforniscono per meno del 10% dell'uranio dal Niger.

Le relazioni tra Franciae Unione europea con il Niger

Dal punto di vista militare la Francia ha attualmente 1.500 soldati di stanza in Niger, mentre l'Ue ha fornito 40 milioni di euro per contribuire all'addestramento e all'equipaggiamento delle forze armate del Paese.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso in un tweet la sua preoccupazione:

"L'Ue e il Niger condividono profondi legami sviluppatisi nel corso di decenni. L'attacco inaccettabile al governo democraticamente eletto mette a rischio questi legami. Sostengo le decisioni dell'Ecowas e il suo ruolo attivo per un rapido ritorno al suo posto del presidente Bazoum".